¿Le gusta el puro colágeno? Amparo Grisales reveló cómo le gustan los hombres y lo primero que ve en ellos

Sin duda una de las personalidades que más ha dado de que hablar tanto con sus declaraciones durante ‘Yo me llamo’, como a través de sus redes sociales ha sido Amparo Grisales, quien ha hecho parte de la televisión colombiana desde hace varios años a partir de diversas telenovelas. Convirtiéndose en la gran ‘Diva’ del país, por su talento y belleza la cual mantiene a sus 67 años y la cual no ha sido el centro de varias críticas por su edad, pero ella sigue demostrando que se siente orgullosa de lo que ha logrado y de quien se ha convertido. Tanto así que decidió hablar de lo que busca y le gusta en un hombre y aquello que resulta primordial cuando de estar en pareja se trata.

La actriz desde su regreso a la pantalla grande con la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ se ha dejado ver más emocionada que nunca revelando diversos detalles de su vida generando sorpresa entre los televidentes. Sin embargo, ‘Yo me llamo’ sabe muy bien la visibilidad que ha logrado adquirir la actriz, motivo por cuál le dedicó un video en el que habló estos aspectos de su vida.

Amparo Grisales reveló que le gustan los hombres mayores

Inicialmente, ‘Amparito’ aseguró: “Me gustan mayorcitos, no me gustan, tan jovencitos como muchas personas supone a veces, me gustan maduritos”. Asimismo, la famosa actriz reiteró que lo mejor para una primera cita serían aspectos como una buena cena en donde la comida preferida, es la vegetariana y por ende, la pasta, siendo este el plato perfecto con el que llegarían a conquistar su corazón.

En cuanto a los gustos musicales, Grisales dejó claro que el blues y el jazz son los que sin duda, marcan la parada cuando de escuchar música se trata. Además, ya para una versión mucho más romántica de películas o cine confesó que no suele repetir las producciones, siendo una de las que más ve ‘Historia sin fin’: “Mi cita ideal sería alguien que me sorprenda, no me gusta planear nada, que me mueva todos los sentidos”.

Otros de los aspectos de los que habló fue que en sus tiempos libres le encanta poder hacer yoga y compartir con sus amigos. En cuanto a su hombre ideal allí, resultó la mayor sorpresa: “No tengo un tipo ideal, pero me gusta a alguien que se cuide”, resaltando que ella se cuida mucho “el templo”, es decir su cuerpo, resaltando que le gustan mayorcitos por la caballerosidad de sus tiempos, sentidos del humor, inteligentes y físicamente, que no sea de gimnasio.

“Una persona que me erice es una persona con la que pase el tiempo y uno no se dé cuenta”, destacando que es triple celebración, pues en el mes del amor y la amistad, también está su cumpleaños, en donde la prioridad resultan ser su familia y sus amigos.