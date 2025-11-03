“Qué m&erd% la violencia”: Lincoln Palomeque mostró su indignación ante el asesinato del joven estudiante de los Andes

Lincoln Palomeque tomada de sus redes sociales y foto sospechosod del crimen contra Jaime Esteban Moreno, el joven de la Universidad de Los Andes fallecido el pasado 31 de octubre Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Con una carrera de más de 15 años en medios nacionales e internacionales, Lincoln Palomeque ha logrado destacarse como actor, demostrando la versatilidad en cada uno de sus personajes. En cuanto a su vida privada, busca compartir el mayor tiempo posible con sus dos hijos junto a Carolina Cruz, a pesar de los compromisos con los que cuenta, demostrando que sin importar su ruptura, sus pequeños son lo más importante para ambos.

En medio de ese amor de padre, Palomeque no ha dudado en reaccionar tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años de edad que durante la noche de Halloween perdió la vida luego de que fuera víctima de fuertes agresiones por algunas personas que ya se encuentra capturadas y a pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico sufrió un paro cardiorrespiratorio que le costó la vida.

El caso del joven estudiante los Andes ha conmocionado al país y por supuesto, a la capital colombiana, pues para mucho se repite el caso de Luis Andrés Colmenares, que se dio hace 15 años. Con el paso de las horas han sido varios los videos revelados en los que se observa el acto de violencia.

"Podría ser cualquier persona, que mierda la violencia, una familia sufre por un par de manes que se las dieron de muy bravos Qué horror“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Lincoln Palomeque, añadiendo la respectiva noticia de otro medio de comunicación en medio de la recopilación de cada una de las pruebas.

Cabe resaltar que la familia de Jaime Esteban, además del doloroso momento que enfrentan y destacar el amor que siempre le tendrán a su hijo, piden a las autoridades esclarecer los hechos y hacer justicia tras el asesinato de su hijo.

Palabras del hermano de Jaime Esteban Moreno

En entrevista para Última Hora Caracol, el hermano de Jaime Esteban habló de los últimos momentos que compartió junto a él: “Yo hablé esa noche con él, llegó tarde de la Universidad, llegó a las 7 o 8 no me acuerdo bien, yo estaba con mis amigos en la casa y lo despedí como siempre, le di un besito en la frente como siempre. Nos dábamos muchas muestras de cariño y afecto, mi hermano no era tanto de contacto físico, pero conmigo sí lo fue, así que eso fue esa noche.

Yo me enteré en la madrugada de todo lo que pasó y ya, para recordarlo, Jaime fue un amor de persona, una persona maravilloso, fue lo que más añoré en este mundo. Fue el hermano que todo el mundo que haber tenido porque era increíble, compartíamos todo, todo en este mundo, nos amamos mucho, fue lo mejor. Quería ir a esa fiesta porque dedicó mucho a un proyecto desarrollando una App, Jaime era un ángel".