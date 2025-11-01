“Le destrozaron sus sueños”: Padres del joven estudiante de los Andes compartieron doloroso mensaje tras su fallecimiento

Uno de los hechos que causó conmoción en la capital colombiana tuvo lugar durante la noche de Halloween, donde un joven de 20 años perdió la vida, luego de que, al parecer, fuera agredido por tres personas al salir de un establecimiento en compañía de otro de sus amigos.

Le puede gustar: Edward Porras, ‘el ojo de la noche’, habló del robo del que fue víctima por alrededor de 13 habitantes de calle

A pesar de que el joven fue remitido al centro de salud más cercana y posteriormente llevado a otro hospital debido a la gravedad de sus heridas, falleció ante la gravedad de sus heridas, las cuales lo llevaron a un paro cardiorrespiratorio.

Las autoridades se encuentran detrás de la respectiva investigación e incluso tres personas fueron capturadas, pero se está a la espera de la información oficial de este caso. Jaime Esteban Moreno Jaramillo era estudiante de la Universidad de los Andes y cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Ante la dolorosa noticia, su mamá, Mónica Jaramillo Buitrago, y su papá, Jaime Alberto Moreno, compartieron un respectivo comunicado confirmando la noticia de su deceso: “Nuestro amado hijo ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos (…) La más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia, sino para todos los que tuvieron la posibilidad de conocerlo".

Asimismo, la familia le pidió a las autoridades esclarecer estos hechos lo más pronto posible, pues desean conocer lo que realmente pasó con la muerte de su hijo de 20 años de edad, que hoy deja un vacío en sus corazones: “Hemos perdido a un ser maravilloso e irremplazable. Único, auténtico y católico. Dejó una familia totalmente destruida, le cortaron sus sueños, sus planes y sus proyectos”.