“Quería ir a esa fiesta porque…” Hermano del estudiante de los Andes asesinado habló de los últimos momentos que vivió con él

Uno de los hechos más dolorosos ha tenido lugar en los últimos días en la capital colombiana y tuvo que ver con el asesinato de Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años de edad, quien luego de asistir a una fiesta de Halloween sufrió fuertes agresiones y falleció en un hospital luego de presentar un paro cardiorrespiratorio y a pesar de los esfuerzos realizados por parte del equipo médico.

Le puede gustar: Mhoni Vidente reveló catastrófica predicción: advierte sobre el lugar y la fecha

Los hechos aún siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades, sin embargo, tres personas fueron capturadas tras este hecho. Mientras que la familia pide a las autoridades esclarecer el asesinato de su hijo, se llevan a cabo sus exequias en Bogotá, donde las palabras por parte de uno de sus amigos llamaron la atención.

En entrevista para Última Hora Caracol, el hermano de Jaime Esteban habló de los últimos momentos que compartió junto a él: “Yo hablé esa noche con él, llegó tarde de la Universidad, llegó a las 7 o 8 no me acuerdo bien, yo estaba con mis amigos en la casa y lo despedí como siempre, le di un besito en la frente como siempre. Nos dábamos muchas muestras de cariño y afecto, mi hermano no era tanto de contacto físico, pero conmigo sí lo fue, así que eso fue esa noche.

Yo me enteré en la madrugada de todo lo que pasó y ya, para recordarlo, Jaime fue un amor de persona, una persona maravilloso, fue lo que más añoré en este mundo. Fue el hermano que todo el mundo que haber tenido porque era increíble, compartíamos todo, todo en este mundo, nos amamos mucho, fue lo mejor. Quería ir a esa fiesta porque dedicó mucho a un proyecto desarrollando una App, Jaime era un ángel".

Las palabras de los padres de Jaime Esteban Moreno tras su fallecimiento

Ante la dolorosa noticia, su mamá, Mónica Jaramillo Buitrago, y su papá, Jaime Alberto Moreno, compartieron un respectivo comunicado confirmando la noticia de su deceso: “Nuestro amado hijo ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos (…) La más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia, sino para todos los que tuvieron la posibilidad de conocerlo".

Asimismo, la familia le pidió a las autoridades esclarecer estos hechos lo más pronto posible, pues desean conocer lo que realmente pasó con la muerte de su hijo de 20 años de edad, que hoy deja un vacío en sus corazones: “Hemos perdido a un ser maravilloso e irremplazable. Único, auténtico y católico. Dejó una familia totalmente destruida, le cortaron sus sueños, sus planes y sus proyectos”.