Apareció video del brutal ataque que habría recibido el estudiante de la Universidad de Los Andes antes de morir

Estos son los capturados por el crimen del joven estudiante de la Universidad de Los Andes

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que falleció en las últimas horas, habría recibido una brutal golpiza antes de morir. Al menos así lo dejó ver un video que fue revelado en las últimas horas y que deja ver una riña que se habría presentado en la localidad de Barrios Unidos durante la madrugada del 31 de octubre.

(Lea también: Atención: reportan muerte de otro joven, esta vez hallaron el cuerpo en el campus de la Universidad Nacional).

En las últimas horas la emisora W Radio publicó una grabación inédita de lo ocurrido en la cual se observa cómo el estudiante habría sido duramente golpeado por un hombre y otro sujeto intentó separarlo.

En medio del altercado, una de las personas -que al parecer sería Jaime Esteban- termina en el piso, aunque logra levantarse casi de inmediato.

¿Quiénes son los capturados?

Como Juan Carlos Suárez fue identificado el presunto agresor de Jaime Esteban. Esta persona quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que ya está adelantando su judicialización.

Durante la legalización de su captura, la fiscal del caso dio nuevos detalles sobre lo ocurrido. Según ella, un amigo de Jaime Esteban relató que la brutal agresión se habría dado en un altercado a las afueras de una discoteca.

Al parecer, Juan Carlos Suárez habría golpeado en múltiples ocasiones al joven estudiante de la Universidad de Los Andes. Sin embargo, no habría sido el único que atacó al joven.

“Llegando a la esquina de la calle 64 con carrera 15, pasados unos dos minutos, observo que baja corriendo el grupo de personas que momentos antes nos había interceptado y los dos masculinos que le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso. Ya en el suelo le empiezan a dar patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul decían que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba”, fue parte del testimonio que leyó la fiscal del caso en la legalización de captura.