Hermano de Luis Colmenares aseguró que se repite la historia tras presunto asesinato de joven en fiesta de Halloween

Uno de los casos que conmocionó al país tuvo que ver con Luis Andrés Colmenares, un joven de 20 años, quien fue encontrado en la madrugada de Halloween muerto en un canal de agua lluvia en el parque El Virrey en el año 2010. Desde entonces su familia se ha dedicado a buscar justicia ante el dolor por el deceso de su hijo y su hermano.

El hermano de Luis Andrés, Jorge Colmenares, se profesionalizó como abogado para seguir buscando la verdad detrás de este caso. Además, actualmente es bastante activo en la política colombiana y por ende, a través de sus redes sociales, donde este 1 de noviembre aseguró: “¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho.

Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven.

A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente", fueron las declaraciones expuestas por parte de Jorge Colmenares.

Las palabras de Colmenares se dan luego de que se confirmara el fallecimiento de un joven de 20 años de edad, estudiante de la Universidad de los Andes, quien durante la noche de Halloween, recibió fuertes heridas, siendo remitido al Hospital Simón Bolívar, donde permaneció en UCI, pero a pesar de los esfuerzos realizados sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Los autores de este hecho, al parecer, sería tres personas quienes se encuentran capturadas y la situación se habría presentado porque el joven tomó un transporte público primero que las otras personas, lo que habría causado su molestia dándole paso a fuertes actos de violencia. Se espera que en las próximas horas las autoridades logren aclarar lo ocurrido detrás de este caso.

¿Luis Andrés Colmenares predijo su muerte?

Jorge en un formato de entrevistas sobre casos paranormales, habló de un suceso con el que su hermano se manifestó en la casa y en los momentos de angustia sintieron la compañía de Colmenares fallecido: “siempre sentíamos su aroma en su habitación, donde nos metíamos en los momentos en los que queríamos sentir paz por la tensión del proceso de mi hermano. Depronto son casualidades, son cosas que suceden que uno intenta todo enrutarlo al ser querido que uno tiene”.

El hermano menor de Luis Andrés también afirmó que su hermano presentía su fallecimiento, pues en conversaciones que tuvo con su madre, Colmenares afirmaba que su hogar tenía olor a arreglos florales: “esto me lo contó mi mamá, le dijo ‘mami, esta casa me huele a arreglos florales de velorio, a esos anillos que le dan a la familia’, mi mamá le dijo que no dijiera eso. Pero mi mamá me cuenta que ella vio la casa llena de arreglos florales y fueron todos lo que mandaron cuando mi hermano murió. En su subconsciente se estaba despidiendo”.