Sofía Petro, hija del presidente, estalló en contra de quienes la tildan de ‘viciosa’

Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, hizo uso de sus redes sociales para dar respuesta a señalamientos de quienes indican que ella es consumidora de drogas. La mujer de 22 años aprovechó este espacio para no solo aclarar su situación, también para dejar un mensaje de conciencia; aunque de paso recibió ‘palo’ en los comentarios de su video.

La también activista, de 22 años, decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de TikTok, plataforma en la que acumula más de 440.000 seguidores, y en donde uno de sus detractores le dejó el siguiente mensaje en los comentarios: ‘Mera consumidora’; palabras que la joven respondió de manera calmada y dando a conocer de paso que este tipo de apuntamiento los recibe desde su adolescencia.

“Recibo este tipo de comentarios más o menos desde que tengo 15 años y nunca he entendido realmente. No sé si es por la forma de mi camello, mi manera de vestir o lo que sea, en todo caso tiene que ver con un factor externo de estereotipos y ganas de estigmatizar a la gente. Para ser muy sincera, yo nunca he consumido drogas; he consumido alcohol, que también es muy malo para la salud”, expresó la mujer fruto de la relación del líder del Pacto Histórico, con quien ahora es la primera dama del país, Verónica Alcocer.

Recomendados

“Este no es un mal hábito que haga parte de los míos, la gente que consume se ve de todas las maneras posibles, están en todos los países, en todas las clases sociales, son una variedad de personas a las cuales yo creo no hay que estigmatizar”, añadió.

Ante sus palabras fueron cientos los internautas que le mostraron su apoyo en los comentarios: “Me gusta que contesta como su padre, con calma, inteligencia y peinando como siempre”,”Sofi tiene la personalidad de su papá”, “No deberías darle explicaciones a la gente”, “Consumidora de libros”, y “Muy inteligente, no le hagas caso a la ultraderecha que insulta para sentirse superior”, fueron algunas de las reacciones.