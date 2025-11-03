¿El agropecuario olvidado? Aida Victoria Merlano hizo oficial su relación en público, acompañada de su novio y su hijo

La influencer espera un hijo de su pareja, Juan David Tejada. / Foto: Instagram @aidavictoriam - Tomada el 24 de marzo de 2025.

Una de las creadoras de contenido más conocidas en el país es Aida Victoria Merlano, quien desde hace varios años se ha destacado en redes sociales convirtiéndose para algunas mujeres en un reflejo de empoderamiento femenino, además de su faceta como empresaria. Sin embargo, el sueño cumplido de la colombiana fue convertirse en madre, hecho que tuvo lugar hace pocos meses de la mano de su expareja, Juan David Tejada, más conocido como ‘El agropecuario’, dándole la bienvenida a Emiliano.

Sin embargo, luego de varios días del nacimiento de su hijo, Aida Victoria confirmó su separación de Tejada sin revelar mayores detalles al respecto. Pero con el paso de los días sacó a la luz que lleva la crianza y también los gastos de su hijo sola, contando con pruebas que confirman esta situación. Además, la influencer mencionó que en una ocasión ‘El agropecuario’ se puso agresivo con ella.

¿Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano?

Luego de varios rumores por un posible nuevo amor, Aida Victoria tuvo un viaje de algunos días que terminó confirmando su relación. Su nueva pareja es Felipe Zapata, un empresario antioqueño vinculado al sector automotor de lujo. Zapata, reconocido por liderar una de las marcas más exclusivas de Medellín.

Si bien, ninguno de los dos ha confirmado una relación por medio de las redes sociales, lo cierto es que ya no esconden su amor, pues hace pocos días se dejaron ver recorriendo un centro comercial, siendo captados por varias de las personas que se encontraban allí, tomados de la mano. Cabe resaltar que en medio de esta salida, Aida también llevaba a su hijo, Emiliano, quien estaba en el coche acompañado por su niñera.

Ante los videos difundidos por distintas redes sociales, la serie de comentarios no se han hecho esperar, destacando que le desean lo mejor para esta nueva relación mientras que otros aseguran que debería esperar un tiempo prudente debido a los pocos meses de vida de su pequeño y enfocarse en él durante esta primera etapa.