Aida Victoria Merlano ya habría olvidado al agropecuario; la ‘pillaron’ con nueva pareja

Tomada de la cuenta de Instagram de Aida Victoria Merlano, 28 de marzo de 2025.

En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre un posible romance entre Aida Victoria Merlano y el empresario del sector automotor Felipe Zapata. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, los internautas han detectado coincidencias en sus publicaciones que avivan los rumores.

La conversación tomó fuerza tras la reciente separación de Merlano y Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano. La ruptura fue confirmada apenas tres días después del nacimiento del bebé. En su momento, Aida explicó en redes que la decisión se dio poco después del parto:

“Quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad”, dijo en una historia de Instagram.

Con Emiliano próximo a cumplir tres meses, la atención mediática se ha centrado en los movimientos digitales de la creadora de contenido y Zapata. Según páginas de farándula, las sospechas comenzaron en septiembre, cuando ambos compartieron publicaciones desde lugares similares en fechas coincidentes.

Además, un video reciente de Felipe Zapata encendió aún más los comentarios, varios usuarios aseguran escuchar la risa de Aida Victoria de fondo, aunque esta información no ha sido confirmada. Sumado a que varios de sus seguidores los habrían visto compartiendo en el Poblado.

Por ahora, la influencer ha preferido no pronunciarse sobre el tema, manteniendo su enfoque en su maternidad y sus proyectos personales, mientras las redes siguen intentando descifrar si entre ambos hay algo más que coincidencias y Aida decidió darse un nuevo chance en el amor.