Aida Victoria Merlano mostró chat en el que deja al ‘agropecuario’ como un maltratador; fue frente al bebé

La ruptura entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido en redes como “el Agropecuario”, se confirmó semanas después del nacimiento de su hijo Emiliano, luego de varios rumores que ambos habían desmentido públicamente.

Aunque inicialmente se pensó que la separación se había dado en buenos términos, la situación tomó un rumbo más tenso cuando Merlano decidió compartir en sus redes sociales conversaciones privadas con su expareja, en las que lo acusó de tener actitudes agresivas y de no asumir sus responsabilidades como padre.

En una de las capturas difundidas, la influenciadora escribió:

“Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”.

Merlano también aseguró que no necesitaba apoyo económico de su expareja y que prefería mantener distancia:

“Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti. Con todo respeto, porque no quiero que te sientas ofendido, no me cuentes tus tragedias, que no puedo empatizar con alguien que nunca ha empatizado conmigo”.

Por su parte, Juan David Tejada respondió a través de sus redes sociales con un mensaje en el que pidió calma y aseguró que no entraría en confrontaciones públicas:

“Arriba hay un Dios que todo lo ve, solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito a los que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios que se encargará de poner todo en su lugar. Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre. En algún momento las máscaras se caerán”.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones adicionales, aunque el tema continúa generando debate en redes sociales, donde los seguidores de ambos se han dividido entre quienes defienden a Merlano y quienes apoyan a Tejada.