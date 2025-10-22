Falleció figura de ‘Buen día, Colombia’; así fue su sentida despedida en vivo

Los seguidores del programa matutino se percataron de la molestia de Ana Karina Soto con Viena Ruiz. / Foto: Instagram @buendiacolombia - Tomada el 23 de julio de 2024.

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más queridos del país, contando con una amplia gama de producciones que van desde la información hasta el entretenimiento. Durante las primeras horas del día se hace presente ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’, programas que cuentan con varios invitados diarios, así como también conocidos presentadores que buscan entretener al público.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yina Calderón habló de las delicadas amenazas que recibe y mencionó al principal culpable, “incitó al odio”

Sin embargo, durante la emisión del 22 de octubre, las emociones estaban a flor de piel entre los presentadores, luego de que se conociera el fallecimiento de una de sus figuras. Se trata de Edgar Prieto, quien durante varios años hizo parte del Canal RCN llevando a cabo su rol como fotógrafo.

‘Caballo’ como era conocido por sus familiares, amigos y equipo de trabajo, se destacó no solo por su profesionalismo, sino también por la alegría con la que contaba en medio de su rol.

En medio del difícil momento, Orlando Liñán, uno de los presentadores, aseguró “Este también es un sentido pésame para todos los camarógrafos, porque fueron sus fieles compañeros. Compartieron con él momentos de trabajo y amistad que hoy quedan como un recuerdo muy valioso”.

Minutos más tarde, Andrés López, otro de los conocidos presentadores del matutino, reiteró “Queremos rendir un homenaje a una persona que estuvo muy cerca de nuestro programa, quien nos acompañó hace unas semanas, pero partió de este mundo dejándonos su sonrisa, su carisma y un excelente trabajo en el estudio. Un gran amigo, al que siempre recordaremos como ‘Caballo’”.

“Qué triste tener que registrar estas noticias, pero lo hacemos con todo el cariño. A su familia, mi más sentido pésame y un abrazo enorme”, agregó Ana Karina Soto, mientras que el resto de las presentadoras mostraron su tristeza, enviando un abrazo de fortaleza y cariño para los familiares.

Hasta el momento se desconoce el motivo de fallecimiento de Edgar Prieto, figura de ‘Buen día, Colombia’ y por ende, del Canal RCN.