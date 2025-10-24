¿Adiós a ‘Que hay pa dañar’? Hassam mostró su nuevo proyecto alejado de RCN y la televisión

Dentro de las figuras más reconocidas en Colombia resalta el nombre de Gerly Hassam Gómez Parra, hombre que ha hecho parte de destacados programas como ‘Sábados Felices’ y ‘MasterChef Celebrity Colombia’, hombre que hoy por hoy tuvo que ausentarse de su actual ‘camello’, ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, por una delicada enfermedad. En medio de su ausencia, el bogotano dio a conocer el proyecto que se le ocurrió e invito a sus fans a dar una opinión.

Hassam dejó totalmente atónitos a sus millones de seguidores en redes, luego de publicar una serie de historias en Instagram en la que se le vio con ropa de hospital y sobre una camilla. La razón, un virus que lo afectó; aunque tiempo después lo tuvieron que hospitalizar, razón por la que sus médicos le recomendaron guardar reposo, algo que dio a conocer en un video en el que expresó: “A toda mi fanaticada, con amor, le doy el más reciente informe por lo ocurrido. Gracias por tanto cariño, espero volver pronto con más idioteces”.

Cabe acotar que para 2019, este comediante enfrentó una dura lucha contra un Mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta el sistema inmunológico y los huesos; enfermedad que lo llevó a someterse a 20 sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula. A pesar de que los tratamientos tuvieron resultados positivos, el mismo humorista ha dado a conocer que tendrá que tomar medicamentos de por vida y someterse a algunas quimioterapias orales.

Durante esta recuperación, Hassam aprovechó lo masivo de sus redes para mostrar la idea que se le ocurrió, la creación de un libro de cocina que llevará por nombre ‘50 recetas saludables para gente dulce’, tomo que él asegura se le ocurrió en este momento de crisis.