Presentador de ‘Buen día, Colombia’ denunció reprochable ataque homofóbico del que fue víctima

Llegar al canal RCN es una de las metas a lograr para muchos presentadores en Colombia, ya que se convierte en toda un impulso para sus vidas y carreras; pero esto también implica una exposición que puede derivar en actos reprochables. Muestra de esto fue la delicada denuncia realizada por un presentador de ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’, quien puso en evidencia a un hombre que le realiza comentarios homofóbicos y se burla de su cuerpo.

Ya es una buena temporada la que lleva Santiago Vargas en la nómina de ‘Nuestra Tele’, luego de su paso por programas de renombre, como ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1; y audición en ‘Protagonistas de Novela’. Este pantallazo le ha permitido acumular una vasta comunidad en Instagram, plataforma en la que acumula 213.000 seguidores y en la que hizo una delicada denuncia.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Santiago Vargas de RCN respondió a comentario homofóbico y despectivo sobre su primer trabajo

En una de sus historias, Vargas mostró el chat de un hombre que responde al nombre de Carlos Acosta, quien le contesta a sus publicaciones con comentarios bastantes despectivos. “El enano no alcanza ni a tocar el piso, pónganle una caja de fósforos”, “Se va a caer en el enano”, “Saquen a ese niño loca de ahí”, y “Saquen a esa loca del set”, fueron algunos de los reprochables comentarios.

Cabe recordar que para el mes de marzo Santiago también había realizado una denuncia similar pero por una mujer que le escribía lo siguiente: “La pasiva de Santi. Te recuerdo cuando empacaba bolsas en el Olímpica de Cartago”; palabras a las que él contestó, “¿Se supone que debo sentir vergüenza por esto? Me gusta la versatilidad; fui muy feliz cuando era empacador, mi primer trabajo con el que saqué a mi familia adelante y desde los 14-15 años no he parado de trabajar. ¿Me insultó o me felicitó?“.