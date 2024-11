“No saben todo lo que implica”: Presentadora del Canal RCN se despidió en vivo de ‘Buen día Colombia’

Presentador de RCN y actor de la telenovela 'Diomedes' no pudo entrar a Venezuela.

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación con más experiencia y reconocimiento en Colombia, ya que está presente las 24 horas del día en los hogares colombianos, ofreciendo diferentes programas de entretenimiento e información, siendo uno de los que se destaca precisamente, ‘Buen día, Colombia’, contando con diferentes figuras como lo son Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Andrés López y Violeta Bergonzi, una famosa presentadora quien ahora se despidió del programa en vivo.

La presentadora antes de ser parte de ‘Buen día, Colombia’ también hizo parte de ‘La movida’, otro programa de entretenimiento que formó parte de las tardes durante los fines de semana, hablando de diferentes detalles sobre la vida de figuras del entretenimiento. Sin embargo, los números no habrían sido los mejores, motivo por el cual salió del aire y tiempo después Violeta regresó al Canal RCN con el fin de ser parte del matutino.

Aunque se pensó que la serie de presentadores se encontraban felices estando en el programa, lo cierto es que desde hace varias semanas, se rumoró la posible salida de Violeta y si bien, ella optó por no referirse de manera contundente a este tema, la despedida final de la presentadora se dio este 15 de noviembre, donde las lágrimas y la tristeza fueron las protagonistas: “No puedo hablar López telar, es muy difícil. Tengo dos bebés, ustedes lo saben, de pronto ven solamente esto frente a las pantallas, pero no saben todo lo que implica despedirse todas las mañanas de dos bebés, venir a trabajar y darlo todo sin poderlo dar todo como Luchito. Porque obviamente hay una parte de mi vida, de mi energía que se quedan allá en la casa, esperándome, llegar, ocuparme de unos niños que me necesitan, de mil cosas más (…)

Espero que esto sea un hasta pronto que pueda organizar un poco todo lo que está pasando en mi vida, mis hijos, mi mamá, en fin, poder volver recargada con más fuerza si es que así Dios quiere y el RCN nos lo permite. Gracias de todo corazón por apoyarme, por estar ahí, no solamente para presentar un programa, sino también por apoyarme tantas veces en momentos muy difíciles, ustedes fueron la fuerza que yo necesitaba”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Violeta Bergonzi.

¿Por qué Violeta Bergonzi salió de ‘Buen día’ del Canal RCN?

Lo cierto es que la salida de Violeta Bergonzi generó tristeza entre los presentadores, pero esta decisión estuvo encaminada con el fin de pasar tiempo de calidad con su familia, ya que sus dos hijos se encuentran en una etapa temprana y nada mejor que poder compartir los primeros años de vida junto a ellos.