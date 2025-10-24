Cony Camelo apoyó las declaraciones de Gustavo Petro contra Donald Trump, “Muy ingenuo el…”

Cony Camelo es una conocida actriz colombiana, quien cuenta con una carrera de más de 10 años destacándose en diferentes producciones televisivas que le permitieron dar a conocer su talento en la pantalla chica. Su más reciente participación en televisión se dio de la mano de ‘MasterChef Celebrity’, un ‘reality’ de cocina del Canal RCN en el que logró destacarse y avanzar dentro de la competencia.

Le puede gustar: Jessica Cediel confirmó el fallecimiento de ser querido con emotivo mensaje, “el cielo se viste de fiesta”

Si bien, para muchos de los televidentes fue catalogada como la “villana” en pasadas entrevistas, Camelo ha dejado claro que se trata de un ‘reality’ en el que siempre buscarán al bueno y al malo, en aquella versión ella terminó siendo una de las protagonistas.

Actualmente, la colombiana está dedicada a otros proyectos, pero la serie de críticas de las que fue víctima no han sido impedimento para que siga activa por medio de sus redes sociales, dejando ver en ocasiones su postura frente a diferentes situaciones que ocurren en el país. En medio de una de las más recientes compartió su opinión frente a las recientes declaraciones de Gustavo Petro en contra de Donald Trump.

“Él está preparando una invasión a Venezuela, no por el narcotráfico, mentiras, así haya matado a 26 sean pescadores o no 27 latinoamericanos que nunca debieron matar con misiles porque está prohibido por el orden internacional, tipo de desproporción de la fuerza, que es crimen de guerra y si matan colombianos, igual lo digo. Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo y ese petróleo en 20 años no va a valer nada”, fueron las declaraciones expuestas por Gustavo Petro, mientras que Cony Camelo, además de compartir el respectivo video, aseguró “Muy ingenuo el que piense lo contrario".

Cabe resaltar que si bien en esta ocasión, Camelo compartió el pensamiento de Petro, lo cierto es que en pasadas ocasiones no ha dudado en demostrar su molestia en contra de algunas de las declaraciones expuestas por el mandatario.