Cony Camelo se cansó de que Petro haga declaraciones sobre la espada de Bolívar: “Suelte ese amuleto”

La reconocida actriz Cony Camelo se pronunció en las últimas horas acerca de las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en medio de la fuerte crisis diplomática que atraviesa el país con Estados Unidos. Entre otras cosas, Camelo manifestó su animadversión por el uso retórico que el primer mandatario le da a la espada de Bolívar.

PUBLICIDAD

(Lea también: Quintero calificó de “arrodillados” a Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella por ponerse del lado de Trump).

Este símbolo ha sido utilizado una y otra vez por el jefe de Estado en momentos álgidos de su Gobierno. De hecho, lo volvió a mencionar durante este domingo 19 de octubre después de que RTVC Noticias publicó una información según la cual un ciudadano colombiano que se dedicaba a la pesca habría sido asesinado en medio de un bombardeo ejecutado por Estados Unidos contra una supuesta narcolancha.

Petro aseguró que Estados Unidos “destruyó” a la familia de un pescador

“EE. UU. destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa EEUU, ha invadido el territorio nacional, con un misil disparado para matar a un pescador humilde, ha destruido su familia, sus hijos. Está es la Patria de Bolívar y están asesinando con bombas a sus hijos.EEUU ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. !Que se levanté la espada de Bolívar (SIC)”, indicó el primer mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Más tarde, el presidente Petro hizo una invitación a la Plaza de Bolívar de Bogotá para que los colombianos se manifiesten al lado de la estatua del libertador.

Ante esta invitación, la actriz Cony Camelo reaccionó pidiéndole al primer mandatario que considerara el símbolo que está utilizando. “Presidente, no se a quien en Colombia le parezca un orgullo esa referencia a Bolívar. Suelte ese amuleto, a lo bien (SIC)”, escribió la actriz.