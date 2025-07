“Me sentí traicionada”: Cony Camelo señalo a RCN de hacerla quedar como “la villana” en MasterChef

Paola Rey fue coronada como la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2024, en la gran final emitida el 17 de diciembre, tras enfrentarse a un exigente reto de tres tiempos (entrada, plato fuerte y postre), en presencia de sus seres queridos y bajo la evaluación de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adriá Marina.

Se enfrentaron por el título cuatro destacadas finalistas: además de Paola, estuvieron Vicky Berrío,Carolina Cuervo y Martina “La peligrosa”, quienes desplegaron su mejor técnica y creatividad hasta casi alcanzar la final. Uno de los personajes que también dio mucho de que hablar fue Cony Camelo que también logro avanzar notoriamente dentro de la competencia.

Hacia el mes de noviembre de 2024 sería eliminada, durante la prueba, Cony se mostró nerviosa y buscó disfrutar la experiencia, aunque admitió sentirse “colapsada” ante la presión. Su salida generó reacciones mixtas en redes, con memes y críticas, ya que algunos espectadores consideraron justa la eliminación debido al fallo técnico, mientras que otros la recordaron por su fuerte personalidad dentro del programa.

¿Cony Camelo la villana de MasterChef 2024?

La actriz pasó por el podcast ‘La Sala de Laura Acuña’, donde por supuesto habló del paso por el reality y como lo consideraba como una de las experiencias más difíciles, a parte del hate que se llevó por apoyar la campaña política de Petro. “Yo cometí un grave error, yo nunca me había visto MasterChef, yo no soy una buena televidente. Yo pensé que era un reality de cocina, pero era un reality, los realities unas personas a las otras”, expresó Cony.

La actriz señalaba que este tipo de programas estaban muy diseñados para que “te rompas”, además de que en su temporada no había nadie de sus compañeros que cumpliera el rol de “malvado”. Para ella el problema que tuvo con Franko dio pie para que ella fuera la que ocupara este rol, a esto se le suma las ediciones de los capítulos en los que muchos de ellos ponían sus reacciones de otras situaciones, con el fin de que se malinterpretara, para que finalmente se convirtiera en la villana.

En un momento de la entrevista, Laura le señala que si se había sentido traicionada o que si se habían aprovechado de ella en el formato, a lo que Cony contestó de forma afirmativa: “En parte sí, sin duda yo después me encontré con uno de los realizadores, con lo que no podíamos tener relación y el me confesó a mi: ”claro sí, la vaina era a ti joderte" expresó.