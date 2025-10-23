Jessica Cediel confirmó el fallecimiento de ser querido con emotivo mensaje, “el cielo se viste de fiesta”

Una de las figuras más conocidas en la industria del entretenimiento es Jessica Cediel, quien con el paso de los años ha logrado alcanzar una amplia acogida entre los televidentes desde su rol como actriz, modelo y presentadora, incluso llegando a internacionalizar su carrera. Sin embargo, en los últimos días ha tenido que enfrentar la partida de un ser querido.

En medio de los diferentes roles en los que suele destacarse Cediel, también ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa alcanzando los más de 10 millones de seguidores, compartiendo así varios detalles de su vida.

Sin embargo, en medio de una de sus recientes publicaciones, Jessica se despidió de uno de los integrantes de su familia, como lo es su tía: “Hoy el cielo se viste de fiesta con tu llegada. Gracias por todo tía, linda. Que mi Dios te tenga en su gloria. Lucía Silva. Siempre tan única, hermosura".

Hasta el momento se desconoce el motivo de fallecimiento de la mujer, sin embargo, deja un dolor en su familia y demás seres queridos, quienes compartieron junto a ella en los últimos años. Además, queda claro el cariño que siempre le tendrá Jessica Cediel, guardando en su corazón los momentos compartidos.

¿Quiénes son las hermanas de Jessica Cediel?

Jessica Cediel tiene dos hermanas, Melissa Cediel y Virginia Cediel, quienes constantemente atraen la atención en redes sociales por su belleza y el notable parecido que comparten con la presentadora.

Las tres son muy unidas y han emprendido proyectos juntas, incluyendo una marca de ropa. Virginia Cediel ha trabajado de cerca con Jessica en el área de relaciones públicas, mientras que Melissa Cediel, que reside en Estados Unidos, ha incursionado en el modelaje y también tuvo un breve paso por los medios. Aunque cada una tiene su propia personalidad, las tres suelen ser centro de elogios en redes cada vez que comparten fotos o videos juntas.