Cony Camelo y sus mejores momentos en ‘MasterChef Celebrity’

La actriz Cony Camelo se convirtió en la más reciente eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ luego que en la edición 110 se le quemara parte de su preparación y por ende su salida diera paso a la consolidación del top 8 del reality de RCN.

Sin embargo, el paso de Cony Camelo por ‘MasterChef Celebrity Colombia’ no pasó desapercibido pues con su explosiva personalidad y comentarios ácidos supo mantenerse en la boca de los más fervientes seguidores del programa.

Choque entre Cony Camelo y Martina ‘La Peligrosa’

Durante el capítulo 11 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ la edición tuvo su segundo día de una prueba clásica que se da lejos de los estudios, pues se trató de un reto de campo en el que cocinaron desde los maravillosos paisajes de la colonial y enigmática Villa de Leyva.

La modalidad del reto se llevó a cabo por un reto de equipos, esto luego de enfrentarse el día anterior en duelos, por lo que el participante ganador escogía con cual capitán irse entre la comediante Vicky Berrío y el actor Brian Moreno.

Para el postre la participante habló del whiskey, queso crema y café que ya tenía la preparación, más lo que le agregaría, pero los demás compañeros decidieron meterle mano al plato y entre ellos Cony Camelo

“Entra Cony, quiero imponer su emplatado y pues hombre, ustedes los están viendo ahí”, dijo Alejandro Estrada. Martina ‘La Peligrosa’ rompía un praliné para ponerlo en la parte superior, pero Cony se quejaba del tamaño de los mismos, por lo que Brian Moreno como capitán tuvo que intervenir. “Hay ocho voces, cállese todo el mundo Martina hace lo que quieres”, dijo Cony Camelo

Al final Martina ‘La Peligrosa’ fue hasta los chefs a presentar el postre y salió bien parado, pues encantó, pero con la objeción de Jorge Rausch quien preguntó por la presentación para luego decir que estaba delicioso. “Al final si Martina algo quería ponerle o no poner, nadie más le iba a meter mano a eso. Para mi gusto yo creo que quedó un poco dulce”, criticó Cony Camelo

Encontronazo de Cony con Marcela Gallego

Durante el capítulo 17 llegó un reto de equipos en la que la protagonista era una caja misteriosa contentiva de varios productos. A Caterine Ibargüen y Martina ‘La Peligrosa’, por ser poseedoras de un pin de inmunidad, les tocó ser capitanas y posteriormente designar a otros dos para el mismo cargo en los equipos restantes.

Las actrices Cony Camelo y Marcela Gallego eran parte del equipo de Jacques Toukhmanian, por lo que siguieron las indicaciones para cada una empezar a hacer su respectiva preparación.

Pero en medio de la tensión se vivieron varias diferencias y especialmente entre ellas dos, pues Marcela Gallego retiró del fuego la preparación de Cony Camelo y esta no dudó en reclamarle.

“Es que no vi nada”, dijo Marcela Gallego a lo que Cony Camelo respondió “La próxima vez pregunta, no puedes quitar algo a menos que preguntes”.

En el testimonio individual Cony Camelo se refirió al respecto de lo que es trabajar con Marcela Gallego e indicó que la pone un poco nerviosa, debido a que considera que es muy acelerada. “Yo creo que Marce debe cocinar delicioso, pero este nivel de estrés la pone errática”, dijo Cony Camelo.

Momentos después el tiempo se agotó y cada uno de los equipos fue presentando sus preparaciones siendo el del equipo de Martina ‘La Peligrosa’ el ganador, por lo que Ilenia Antonini, María Fernanda Yepes y Roberto Cano subieron al balcón tras ganar la inmunidad.

Cony Camelo llama sapo a Franko Bonilla

En el capítulo 18 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ hubo un reto de salvación en el que 14 delantales negros formarían parejas para hacer una preparación, solo que un detalle que no esperaban y es que en vez de trabajar en equipo lo harían por duelos.

Los dimes y diretes en medio de la confusión entre Cony Camelo y Marcela Gallego volvieron a decir presente, y más adelante un momento incómodo que dejó a todos con la boca abierta entre Franko Bonilla y Alejandro Estrada. El comediante denunció delante de todos que el actor le arruinó su plato en un momento tenso que generó tensión entre todos los presentes.

Inmediatamente Alejo argumentó los motivos por lo que hizo, pero el comediante indicó que quisiera creerle, pero que hay reglas por cumplir, como lo es cada vez que la presentadora Claudia Bahamón grita “manos arriba”.

En los testimonios individuales los participantes se refirieron al respecto como el caso de Dominica Duque quien consideró la acción de Franko Bonilla como un último recurso para ganarle a Alejandro Estrada.

“Me parece un poco exagerado todo. No de pronto sintió una injusticia, pero luego sale el man también había metido la mano. Franko es lo que diríamos como sapo. Es una delgada línea entre ser ético y mezquino”, dijo Cony Camelo

Seguidamente Franko Bonilla y Alejandro Estrada debieron pasar al atril a presentar sus platos, pero no fueron juzgados por los chefs quienes inmediatamente les recordaron las reglas y les pusieron un delantal negro por lo que van directamente.

Cony se queda sin pareja

Durante el capítulo 23 reinó el canapé y se estaba buscando a quienes serían la compañía de las actrices Ilenia Antoni y Carolina Cuervo quienes permanecían en el balcón tras haber ganado el pin de inmunidad.

Para ello los participantes debían universe en pareja y es así como quedaron Vicky Berrío y Paola Rey; Alejandro Estrada y Roberto Cano; Juan Pablo Llano y Caterine Ibarguen; Jacques Toukhmanian y Nina Caicedo; Martina ‘La Peligrosa’ y María Fernanda Yepes; Marcela Gallego y Franko Bonilla, dejando a Cony Camelo sola.

“Me quedé sin pareja”, dijo Cony Camelo. El comediante Franko Bonilla precisó que por tener fama de mal cocinero siempre queda de último, pero que se dio cuenta que la otra persona que nadie escogió fue Marcela Gallego. La actriz ya le había llegado a Cony Camelo, pero esta decidió ignorarla.

“Marce me hace cara de ‘ay nos tocó’. Y yo me volteé y dije ‘no existe la posibilidad’. Yo no me quería hacer con Marce otra vez, no quería sufrir. Y entonces yo me volteo y le pregunto a Jacko que es el único que tengo al lado”, dijo Cony Camelo.

Indicó que estaba lista para poder cocinar sola, pero le tocó someterse a un sobre sorpresa que sacó la presentadora Claudia Bahamón, y en él decía que tenía que subir al balcón, lo que calificó como un “regalo de la vida”.

Cony Camelo se burló de Paola Rey por hablar de su familia

Para el capítulo 29 los famosos vivieron un reto de postres a partir de galletas en el que tenían que dejar sobre cada una de sus estaciones la creatividad e imaginación para ganarse el pin de inmunidad y evitar el delantal negro.

Paola Rey preparó pie que derivó en una galleta grande con un relleno que fascino, pero a la hora de explicar su plato y nombrar a la familia la actriz Cony Camelo la imitó de manera despectiva en los testimonios individuales. “Y siempre para compartir en familia, y siempre tiene un recuerdo de la abuela”, fueron las palabras de Cony Camelo

Cony tilda a Dominica Duque de ‘La novia de Colombia’

En el capítulo 48 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ hubo un reto de caja misteriosa que tuvo de invitado especial al mexicano Roberto Morales, más conocido en las redes sociales como RobeGrill, a una preparación con una parrilla gigante a las afueras del set de grabación.

El premio sería un pin de inmunidad para el que tendrían que trabajar con una proteína en específico, así como determinado tiempo y tipo de sal bajo la asesoría o no del mexicano. A Dominica Duque le tocó pollo con sal parrillera ahumada con tip del reconocido chef, así como 45 minutos para su preparación.

Pese a que en un principio quiso apoyarse de Caterine Ibargüen y luego de Juan Pablo Llano, a quien hizo molestar por sus preguntas a la hora de cocinar, luego de concretar su idea se fue al asador, y al tener su proteína lista decidió regresar al estudio haciendo una vuelta de modelaje y una de sus piezas de pollo se cayó al suelo, pero decidió dejarla allí, además de una papa que dejó ante el fogón y se le olvidó.

Al terminar el reto cada los participantes fueron pasando al atril en el que los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch evaluarían cada una de las preparaciones de las celebridades y fue el turno e Dominica Duque por lo que Cony Camelo no dudó en echarle un ojo a lo que llevaba y opinar al respecto.

“Yo te aseguro que donde yo llegue con un mortero repleto de guacamole y un pedazo de pollo al centro, o sea, yo me voy de delantal negro y a ella la escogen dizque uno de los mejores. Parce, eso sí es como ¡Nooo!”, criticó Cony Camelo.

Dominica Duque aseguró que lo hizo con todas las dudas y al llegar indicó que se llamaba “el pollo volador” debido a lo ocurrido, por lo que Nicolás de Zubiría le mostró la pieza de pollo que rescataron del suelo. Y de inmediato empezaron las críticas por cantidad y emplatado, mas no por sazón.”Les pareció encantador el mortero de ‘la novia de Colombia’ con el pedazo de pollo así ¡No!” Cony Camelo

Cony Camelo se burló del plato de Dominica Duque

El capítulo 95 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ trajo consigo el reto de eliminación, en el que se enfrentaron el actor Juan Pablo Llano, Vicky Berrío, Martina ‘La Peligrosa’, Dominica Duque y Nina Caicedo.

El reto era con crema de leche y mientras algunos se fueron al mundo del salado otros solo uno lo hizo con dulce. Y seguidamente la tensión se apodero de cada una de las estaciones para conocer al que sería el décimo tercer participante que sale de la competencia para el top 9 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Sin embargo, a medida que fueron pasando los cinco participantes con delantales negros los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch hicieron preguntas en vez de observaciones lo que hasta el último minuto mantuvo en expectativa a todos, al no tener noción de lo que pasaría.

“Un arroz blanco mojado en remolacha ¡Eso se ve feo! Pasa con un aro, no, o sea ya no podemos pasar ni con aros ni con ollas”, criticó Cony Camelo al ver el plato de Dominica Duque que se llamó “Batallando con Alquería” el cual era un arroz basmati con un poco de cilantro, chata, cubio y crema de leche. Remolacha con suero y limón junto a un crocante se semillas de girasoles.

Cony lanzó pulla a los chefs por no eliminar a Dominica Duque

El capítulo 97 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ inició con los sucesos de la anterior edición con un reto de caja misteriosa con el que los participantes que siguen conformando el top 10 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tenían que ingeniárselas para hacer una preparación distinta de un elemento común como lo es la tortilla y con la despensa cerrada.

La edición llegó con el paso de los participantes al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch quienes se fijaron mucho en la transformación de los platos hasta llegar el turno de Dominica Duque.

La periodista llegó con un plato llamado “rapidito, basiquito, pero delicioso” el cual estaba compuesto de solomito, huevo, arroz, pimentón y un crocante de plátano con champiñones. El primero en probar fue el chef Jorge Rausch, quien ante las bromas de Claudia Bahamón precisó que un burrito con arroz adentro era delicioso.

“Dominica, ¡chimbo! ¡bien chimbo! Ya está en el top 10 y nadie se lo regaló, y para llegar al top 9 y al 8 y al 7 nadie se lo va a regalar tampoco, se lo va a tener que ganar usted sola, la única forma de ganárselo es con consistencia, no puede hacer platos tan chimbos, con todo el cariño se lo digo, gracias”, dijo Jorge Rausch.

Entre tanto, la actriz Cony Camelo hizo un comentario en los testimonios individuales en el que se refirió al reto de eliminación pasado, en el que luego de la evaluación los chefs decidieron que no habría eliminado, justo cuando quedaba solo Dominica Duque.

“Ellos son los que no la dejaron salir, ahí están pidiéndole… ¡Presentó un huevo duro! ¡A la mitad! Sin palabras”, aseveró Cony Camelo. Luego fue el turno de Nicolás de Zubiría quien le recalcó que cada que los chefs la visitan hay un patrón en común, y es que ella nunca sabe lo que va a hacer.

Por su parte, Adria Marina le indicó que tenía buena sazón y que eso era lo más difícil de conseguir, y seguidamente le recomendaron gozarse ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y no sufrirlo, ya que el resultado sería otro.

La burla de Cony a Juan Pablo y Vicky

El capítulo 104 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dio inicio a un nuevo ciclo ante los fogones en lo que es el top 9 de la competencia en un reto que los llevó a diversas partes del mundo tras la eliminación de Nina Caicedo en la edición anterior.

La entrada se dio con el tema “qué será lo que hay en la caja misteriosa” que popularizó Martina ‘La Peligrosa’ y que interpretan cada vez que hay un reto similar, Luego de bromear si el tema pudiera ganarse un Grammy o no, cada uno de los nueve participantes ocupó una estación.

La presentadora Claudia Bahamón les sugirió cambiarse de estaciones, y en medio de la incertidumbre lo que vendría lo hicieron para levantar las cajas misteriosas y encontrarse con nombres de ciudades.

Es así como a Carolina Cuervo le tocó Londres; Barcelona a Paola Rey; Ámsterdam a Dominica Duque; Milán a Juan Pablo Llano, París a Vicky Berrío; Roma a Martina ‘La Peligrosa’; Madrid a Caterine Ibargüen; Lisboa a Cony Camelo y finalmente Atenas a Jacques Toukhmanian.

Los participantes iniciaron sus preparaciones desconociendo lo que se venía, y es que se turnarían en el balcón de acuerdo a la decisión de los jueces. La primera en pasar a ser evaluada y al balcón fue Carolina Cuervo.

Seguidamente el turno de Paola Rey, pero su plato no fue suficiente para hacer bajar a Carolina Cuervo, pero sí lo hizo Dominica Duque quien dejó una buena sensación por lo que subió al balcón.

Luego llegó el turno de Cony Camelo y sorprendió en el atril al presentar un plato sin errores, por lo que destronó a Dominica Duque y subió al balcón. Desde arriba esperó el turno del actor Juan Pablo Llano a quien criticó en todos los aspectos.

“Vamos a ver si Juan Pablo logra bajarme del balcón, pero yo no creo, esa vaina está muy mal emplatada”, dijo Cony Camelo en los testimonios individuales y luego le preguntó desde el balcón a Juan Pablo Llano “¿Qué es eso? ¿Frijoles?” y luego hizo otro comentario sobre la cantidad de comida que sirvió el actor en su plato “Se las da de matrona italiana sirviendo abundante, pero feo. Le metió tomate y queso ¡Paila! Solo le faltó que le metiera albahaca”.

A Juan Pablo Llano no le alcanzó el plato para bajar a Cony Camelo del balcón, por lo que la actriz seguía disfrutando de su momento de gloria, pero le duraría poco, pues era el turno de Vicky Berrío quien quiso emular la Torre Eiffel con masa filo, pero el resultado parecía más el Volcán del Totumo.

“¡Ese cono chimbo!”, criticó Cony Camelo y al ver que se trataba de una sopa de cebolla se adjudicó la idea y lamentó haberle hecho la recomendación a Vicky Berrío “me arrepentí de haberle dado la idea, se ha debido meter por algo más complicado”.

Segundos más tarde, tras la evaluación del jurado, Vicky Berrío bajó a Cony Camelo del balcón a lo que la actriz gritó “¡Pero no es una sopa!” y agregó luego que “a mí me tumbaron. A Vicky porque la quieren mucho y la quieren ver sonriendo, pero esa sopa de cebolla chimba”.

Vicky Berrío se quedó en el balcón hasta ser superada solamente por Martina ‘La Peligrosa’ quien ganó nuevamente una ventaja misteriosa que solo podría conocer en el siguiente reto de campo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Cony Camelo le reclamó a Jorge Rausch por haber llamado “inferior” a su plato

Durante el capítulo 105 Cony Camelo apareció con un plato llamado “rojo atardecer sobre la cordillera” el cual era un calentado con arroz de achote y cilantro, ahogado y un huevo roto que partió del refrán “blanco es, gallina lo pone y frito se come”.

El primero en probar fue el chef Nicolás de Zubiría quien no dudó en cuestionarle la presentación del huevo a lo que contestó que era así para similar el atardecer, pero en realidad mintió pues en los testimonios individuales dijo “el huevo se me rompió, ya no había tiempo de hacer otro”. El chef le indicó que “caes en un error, me parece que grave de presentación, porque ya es una cosa elemental que yo sé que tú misma tienes muy en cuenta y sabes dónde está el error”.

Seguidamente fue el turno de Adria Marina quien al probar su plato lo halagó, pues lo definió como delicioso, sin embargo, hizo sus críticas “pero sí creo que te fuiste muy básica”.

“Un favor encarecido, no me rompa los huevos. Porque si hay un placer que yo tengo en la vida es romper los huevos yo. No puede traer huevos rotos al atril. No estoy molestando porque estás demostrando una falencia importante de técnica”, le criticó de manera seria Jorge Rausch.

En los testimonios individuales Cony Camelo se quejó de que nunca ha recibido un espaldarazo de los chefs y luego los demás participantes fueron pasando hasta la deliberación.

“Se comió rico, bien jugao. Un reto interesante, sobre todo con muy buena sazón. Dicho eso, hubo un plato que fue inferior a todos los demás y ese es el plato de… Cony”, anunció Jorge Rausch.

De inmediato Cony Camelo cuestionó “Pero no lo llames inferior. Chef, se me rompió el huevo, pero todo lo otro tenía muchos procesos”. A lo que Nicolás de Zubiría le preguntó “Si no quieres decir el inferior, qué palabra le quieres poner”, y ella agregó que “no espero nada distinto”.