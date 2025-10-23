“Me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia de ese país”: Petro a Trump

El presidente colombiano y el mandatario estadounidense han tenido una relación tensa. Fotos: AP

En un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de “X” (antes Twitter)​, el presidente Gustavo Petro ratificó su postura frente a la protección del derecho a la vida: “Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.

PUBLICIDAD

Lea también: Gobierno de Petro publicó borrador del proyecto de ley para convocar una nueva Asamblea Constituyente

Asimismo, anunció que “de las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos, altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”.

El jefe de Estado colombiano subrayó en su mensaje que “cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”.

Es importante señalar que Donald Trump había expresado ante periodistas cuando fue consultado por Petro:

“Es un matón, es un hombre malo y está produciendo mucha droga. Tienen fábricas de cocaína"

Decisión de Petro sobre aranceles a Estados Unidos

En otro mensaje, el presidente Petro explicó la propuesta que hizo al Gobierno de Estados Unidos, el pasado lunes, a través del encargado de negocios de la Embajada de ese país en Colombia, John McNamara, para fortalecer el programa de sustitución de cultivos de hoja de coca en el país.

PUBLICIDAD

“El gobierno de Colombia trabaja en decisiones administrativas sobre aranceles, no como reacción a la amenaza, sino por interés nacional”.

La propuesta consta de tres puntos:

1. Cero arancel para la producción alimentaria y agroindustrial que exporte Colombia a Estados Unidos. Debe recuperarse la idea de las preferencias arancelarias como contraprestación de la lucha colombiana contra el narcotráfico.

2. Estímulos del gobierno de Estados Unidos a las empresas estadounidenses que comercien productos agroindustriales, para realizar contratos de largo plazo con los campesinos y comprar las mercancías de la sustitución de cultivos ilícitos.

3. Búsqueda de un tratado mundial para persecución de bienes y capitales de los capos del narcotráfico de la cocaína en todo el mundo.