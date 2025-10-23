“Toda hinchadita”: Mamá de ‘Baby demoni’ habló de los últimos momentos con su hija en el hospital

María Alejandra Esquin, más conocida como ‘Baby demoni’ fue una conocida creadora de contenido que alcanzó los más de 800 seguidores a través de su cuenta de TikTok. Sin embargo, el pasado 15 de octubre se confirmó su fallecimiento a sus 28 años de edad, siendo este un dolor profundo dolor para sus familiares, amigos y seguidores.

Aunque el caso de la influencer sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, algunos de sus seres queridos se han referido a este tema a través de las redes sociales, siendo este el caso de su mamá, quien en medio de una charla compartida a través de TikTok habló de las últimas horas que compartió junto a su hija.

“Yo la vi cuando ya me dejaron subir, porque ya se habían acabado visitas todo, pero yo sé que ellos ya sabían que Alejandra se iba y yo creo que por eso me dejaron subir esa noche. Yo vi que la sacaron en una camilla toda grandota, con soporte mecánico y todo eso, me tiré al suelo y comencé a golpear así con los puños, me arrodillé, me puse a llorar Dios mío, no (...)

Verla así, yo no la conocí porque vi la puerta de vidrio, yo no sabía que hacer, se había cortado todo esto, tenía peladito y le tenían agarrada una moña con unos tubos con un poco de cosas, yo me sentí morir (...) Fue lo peor para mí, no me decían nada y por una pelea presuntamente, pues mi corazón de mamá no me falla (...) Esa noche me quedé en la clínica, me arrodillaba y le pedía a Dios mucho, mucho y al otro día que no ella había sufrido ya tres infartos y ella toda hinchadita su carita, yo lo besé sus manitas, rodillitas, sus ojitos. Yo no lo podía creer".

Cabe resaltar que tras varios días de su fallecimiento, la familia le pide a las autoridades esclarecer su deceso debido al dolor que enfrentan, pues solo desean conocer la verdad.