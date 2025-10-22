Vidente reveló que habría ocurrido con el fallecimiento de ‘Baby demoni’; video se viraliza en redes

‘Baby demoni’ fue una conocida creadora de contenido que, a sus 28 años, alcanzaba un amplio número de seguidores a través de sus redes sociales, llamando la atención por su estilo único y sus diferentes videos sola o en compañía de otras figuras. Sin embargo, para el 15 de octubre se confirmó su fallecimiento tras luchar por su vida en un hospital de la capital colombiana.

La noticia ha tenido en shock, pero también en tristeza a sus fanáticos, quienes han buscado recordarla a partir de las risas y de las palabras que servían de inspiración para otras mujeres. Sin embargo, este caso sería materia de investigación, pues sus familiares sostienen que Alejandra Esquin no se suicidó como ha sido mencionado, sino, por el contrario, se trata de un feminicidio.

Hasta el momento no se conoce mayor información sobre este tema, sin embargo, los videos de ‘Baby demoni’ siguen rondando tanto así que una vidente decidió dar su versión sobre lo que ocurrido causando sorpresa entre los fans de la influencer, quien especialmente se dio a conocer en redes sociales como TikTok.

“Para ser elegante y respetar a sus familiares y a mi comunidad, fíjense en algo, que ve Alexandra Vidente realmente. ¿Realmente ella lo hizo, ella misma? Así dicen por todos lados que ella misma lo hizo, el irse de este plano. Eso no es verdad, nos están haciendo creer esa historia, pero esa historia no es. Era una chica llena de futuro, de vida, era una chica con proyectos, yo la visualizaba en un proyecto de un ‘reality’ show, tenía emprendimientos, ella no lo hizo asimismo, yo veo a una persona morena, clara, robusto (...) Nos está mintiendo (...) Otra persona corre peligro, otra persona que la quiere (...) Una persona por celos“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Alexandra Vidente.