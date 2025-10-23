Papá de ‘Baby Demoni’ respaldó hipótesis de celopatía de la pareja de la influencer

Ya pasaron varios días desde la trágica muerte de Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’, influencer que perdió la vida en confusos hechos por los que muchos de sus allegados están señalando a su pareja, Miguel López, ‘Samor One’, como uno de los culpables. Dentro de los testimonios que salieron a relucir recientemente destaca el de uno de los mejores amigos de la influencer, que reveló las razones de la discusión previa al deceso entre López y Esquín.

La muerte de la influenciadora aún es todo un misterio y hay muchos señalamientos de por medio, algunos de ellos dirigidos a López, quien, por medio de un video, cuando la creadora estaba en el hospital, aseguró que habían tenido una fuerte discusión de la que se alejó “15 minutos para tomar aire”, regresó a la morada en la que ambos habitaban para encontrar a Alejandra, “haciendose daño”; asegurando también que él fue quien la auxilió y la llevó a urgencias.

Influencer Baby Demoni (Q.E.P.D) Fotos: En Instagram @baby_demoni_

Tras el entierro de Esquín, el periodista Rafael Poveda entrevistó a Robin Alexis Parra, conocido como ‘La Fresa Más Nea’, para su pódcast, ‘Más allá del silencio’, conversación en la que aseguró que hubo una escena de celos detrás de lo sucedido, ya que el mismo ‘Samor’ le dijo a él que tenía audios como “prueba” de que ‘Baby’ y ‘Fresa’ tendrían un vínculo sexual. Algo a lo que Parra le contestó:

“Cagada que piense esas cosas, pero, pues nada, usted decide a quién creerle y si ya se montó en esa película, pues nada.Y lo otro, solo vea cómo le quita la gente a Alejandra, hablándole mal de todo el mundo y metiéndole cizaña de todo el mundo, como si usted fuera a estar para ella. Que día no le sacó a correar a las hermanas y vea como la trata, como la tiene. Si no me quería ver en su casa, solo tenía que decírmelo. Pero inventar que me la comí, eso sí, es muy enfermo de su parte, pero bueno”, se lee en los chats que mostró el joven en el programa de entrevistas.

Adicionalmente, Robin dio a conocer que, en medio del dolo, el padre de ‘Baby Demoni’ respaldó sus palabras, luego de que él le diera a conocer su inclinación sexual.