Madre de ‘Baby Demoni’ rompe el silencio y lanza grave acusación tras la muerte de su hija

En medio del profundo dolor por la muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, su madre, identificada como Yenny, rompió el silencio con dos emotivos videos publicados en su cuenta de TikTok. En las grabaciones, relató los últimos momentos junto a su hija y lanzó una grave acusación que ha conmocionado a sus seguidores y reavivado las dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.

La influencer, de 24 años, murió el pasado 15 de octubre en un hospital privado de Bogotá, luego de ser hallada con múltiples heridas en su vivienda y trasladada de urgencia por allegados. Las autoridades mantienen abierta la investigación, mientras familiares y amigos piden que el caso no quede impune.

“Me la arrebataste, Miguel López”: la denuncia de la madre de ‘Baby Demoni’ que conmociona las redes

En su primera intervención pública, publicada el 19 de octubre, Yenny habló durante más de siete minutos sobre el vacío que dejó su hija en la familia. “Dios se llevó una parte de mí”, dijo entre lágrimas, describiendo a su hija como una mujer alegre, madre amorosa y el “centro de unión” del hogar. En su mensaje pidió prudencia y respeto mientras avanza el proceso judicial, insistiendo en que María Alejandra nunca habría atentado contra su vida.

Al día siguiente, la madre publicó un segundo video en el que, más afectada, exigió a las autoridades que la muerte de su hija no quede impune. En este testimonio reveló que la joven mantenía una relación sentimental con un hombre identificado como Miguel López, con quien, según dijo, vivía una relación marcada por los celos, el control y los episodios de violencia.

“Me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó. Ella me decía: ‘Mamá, no se meta’, porque estaba enamorada”, aseguró. Yenny agregó que su hija era víctima de manipulación y que el hombre controlaba sus redes sociales, su teléfono y hasta su vida cotidiana. Según su versión, López sentía envidia por el éxito de la influencer, quien tenía más de 945.000 seguidores en TikTok y 123.000 en Instagram.

En un tono de denuncia, Yenny se dirigió directamente al hombre a quien responsabiliza de la tragedia: “Miguel López, se va a hacer justicia. Usted me la arrebató, me quitó a mi hija, le quitó una madre a su niña. Si no hay justicia terrenal, habrá justicia divina”.

La madre también recordó los últimos minutos de vida de ‘Baby Demoni’, relatando cómo permaneció a su lado en el hospital, hablándole al oído mientras los médicos intentaban salvarla. “Le decía: ‘No te vayas, mi amor’. Le salía una lágrima del ojo y yo se la limpiaba”, recordó entre sollozos.

El caso ha causado gran conmoción en redes sociales, donde seguidores y colegas han expresado su dolor y pedido justicia. Entre ellos, la empresaria Yina Calderón, quien afirmó que “todo fue muy raro” y pidió que “este caso no se quede impune”.

Por su parte, el creador de contenido Samor One, quien se identificó como la pareja de la joven, negó las acusaciones y aseguró que fue él quien la auxilió y la llevó al hospital. Declaró tener pruebas que respaldan su versión y anunció que tomará acciones legales por los señalamientos en su contra.

Mientras tanto, la familia de ‘Baby Demoni’ clama porque la investigación avance y se esclarezca lo ocurrido. “Yo solo quiero justicia para mi hija”, concluyó Yenny, mirando a la cámara con la voz quebrada.