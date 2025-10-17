Amigo de Baby Demoni dijo que teme por su vida tras contar cómo fue la última llamada con ella

La muerte de la creadora de contenido Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha enlutado a sus seguidores, sus familiares y sus conocidos. En las últimas horas se ha hecho viral el video de uno de sus amigos, quien explicó cómo fue la última vez que habló con ella.

PUBLICIDAD

(Lea también: Ladrones pidieron servicio de transporte por aplicación y trataron de robarle el carro al conductor en Kennedy).

Se trata de un joven conocido en redes sociales como ‘La fresa más nea’, quien ha contado los últimos detalles que conoció sobre Baby Demoni antes de su fallecimiento.

En un video publicado el pasado 15 de octubre, él aseguró que Baby Demoni se encontraba mal y que había tenido un desacuerdo con su pareja sentimental.

“Estábamos hablando, ella estaba peleando con ‘Samor’. Colgamos, me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer. Llamé a la hermana, le dije que ella estaba súper mal, que podía atentar contra su vida”, contó el joven en el video.

Luego, explicó que perdió contacto con ella y que recibió una llamada de una persona que la conocía. “A la media hora me llama una vecina y me dice que estaba colgada, que la encontraron no sé cómo, que se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre, que no tenía nada en el cuello”, sostuvo el creador de contenido.

Incluso advirtió que había personas disgustadas porque los señalaban a él y a Baby Demoni de tener una relación sentimental. Ante estos señalamientos, el joven aseguró que todo era falso.

PUBLICIDAD

Amigo de Baby Demoni dice que teme por su vida

Poco después, el joven publicó un nuevo video para advertir que estaba preocupado por su integridad. Según señaló, acudió a la clínica adonde la habían llevado y allí se encontró con un hombre que le pidió que bajara los videos que ya había publicado.

“Parce, temo por mi vida y lo hago directamente responsable a él. Ustedes ya saben quién es, ya lo nombré en algunos de mis videos. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, yo simplementee estoy diciendo lo que pasó“, concluyó el joven.