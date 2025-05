Margarita Rosa de Francisco salió en defensa de Gustavo Petro, “se le pueden criticar muchas cosas”

Margarita Rosa de Francisco es una destacada actriz, presentadora y escritora colombiana, nacida en Cali. Es ampliamente reconocida por sus papeles protagónicos en icónicas telenovelas como ‘Gallito Ramírez’ y ‘Café con aroma de mujer’, que la catapultó a la fama. También ha participado en series como ‘Hombres’ y ‘Correo de Inocentes’. En su faceta como presentadora, se destacó por su carisma en varias temporadas del reality ‘El Desafío’ de Caracol Televisión.

La caleña, más allá de sus roles en la televisión y de su graduación en filosofía, ha dado de que hablar por sus posiciones políticas, ya que durante las pasadas elecciones presidenciales demostró su apoyo a Gustavo Petro y en medio de las diferentes polémicas en las que se ha visto inmerso, ahora volvió a referirse a su más reciente alocución en Barranquilla:

“Al presidente Gustavo Petro se le pueden criticar muchas cosas; a su gobierno también, pero por fin llegó a ese puesto una persona capaz de cantárselas completicas y de frente a los mismos poderosos de siempre, dueños de carreteras, medios y negocios privados alimentados con dineros públicos y que se acostumbraron por décadas a redactar leyes a su conveniencia pagando congresistas. Nunca fueron expropiados (como lo gritaban) y crecieron su fortuna todavía más en esta administración. El presidente dijo en Barranquilla algo muy importante y sencillo: no está mal que se enriquezcan más los ricos, pero señores, ayuden a que el pueblo se enriquezca al tiempo con ustedes", fueron las declaraciones expuestas por parte de Margarita Rosa de Francisco.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

Desde el 2009 tiene una relación con Will van der Vlugt, un director de fotografía holandés que siempre admiró su trabajo en las pantallas. Con más de 15 años de relación, ambos viven en Miami y aunque no comparten hijos, Will tiene dos herederos que mantienen una relación cerca a la actriz caleña.

Margarita compartió en varias oportunidades en sus redes que la razón por la que se despidió del país fue su relación con el holandés, y que como punto en común tienen Miami, pero siempre ha afirmado que no ha roto sus lazos con el país.