Margarita Rosa de Francisco reveló que el secreto de su felicidad le llegó en su vejez: “nunca lo habría imaginado”

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras del entretenimiento más conocidas en Colombia, pues inició su carrera como actriz participando en diferentes producciones que la llevaron al éxito como lo son ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Gallito Ramírez’, además de su participación como presentadora del ‘Desafío’ de Caracol. Aunque años más tarde la caleña decidió radicarse en Miami, lo cierto es que sigue presente en varias situaciones que se viven en el país refiriéndose a diversos temas a través de sus redes sociales.

Si bien, la serie de críticas no se han hecho esperar para Margarita debido a su postura política y por ende, su defensa al gobierno de Gustavo Petro, lo cierto es que esto no ha sido impedimento para que siga bastante activa a través de sus redes sociales, dejando ver sus diferentes opiniones.

En medio de sus más recientes apariciones, la expresentadora de Caracol evidenció que la belleza y la edad no es algo que le afecte o importe en gran medida: “Desde que soy vieja y fea, soy más feliz; nunca lo habría imaginado”. Minutos más tarde fueron varias las reacciones expuestas por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en contradecirla, asegurando que a pesar de su amplia carrera en la televisión, la belleza sigue presente en ella, mientras que otros, como es costumbre, aprovecharon para atacarla.

Cabe resaltar que Margarita Rosa de Francisco hace caso omiso a los malos comentarios, pues con el paso del tiempo ha aprendido a lidiar con ellos de la mejor manera posible, enfocándose así en cada uno de los proyectos con los que cuenta.

¿Cuál fue la carrera de la que se graduó Margarita Rosa de Francisco

Luego de un buen tiempo fuera de Colombia, De Francisco regresó al país el pasado 26 de abril, donde compartió con sus seguidores que oficialmente tuvo su graduación presencial en Filosofía estando por supuesto, acompañada de su pareja, con quien lleva varios años de relación y por quien se fue del país.

“Resulta que este 26 de abril nos graduamos 134 estudiantes en la ceremonia que a mí me toca, pero en todo el país 4.000 estudiantes en la Universidad UNAD. Una experiencia preciosa, universidad pública a distancia, donde se requiere mucho compromiso, mucho amor, donde se requiere practicar el aprendizaje autónomo en una gran medida. Hoy recibo el título de pregrado como profesional en filosofía. Yo me declaro principiante en filosofía, así que me gradúo en eso esta mañana”,fueron las declaraciones que añadió Margarita Rosa de Francisco en medio de la emoción por este nuevo logro en su vida.