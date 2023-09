“Soy tóxica”: Margarita Rosa reveló detalles de su vida privada, ¿se arrepintió de no ser mamá?

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo en Colombia. Su gran talento como actriz la ha hecho merecedora de importantes premios nacionales e internacionales. Por tal razón, su vida se ha convertido en un motivo de especial interés para las personas. Recientemente, la ‘Mencha’ concedió una entrevista al programa Bravíssimo de CityTv, donde habló de su privada, de la familia y sus hermanos Adriana y Martín.

La destacada mujer dijo que para ella sus hermanos y padres son un orgullo, incluso se atrevió a asegurar que a ella la deberían felicitar por su familia y no por lo que hace (haciendo referencia al importante premio que se ganó en Venecia).

Sin embargo, conforme avanzó la entrevista, la mujer reveló otros datos bastante particulares.

Margarita Rosa de Francisco dijo si se arrepiente de no ser madre

Tras ver algunos mensajes que le enviaron sus familiares, la actriz les dijo a los presentadores de ‘Bravíssimo’ que a pesar de todo lo que la gente especula, ella no se arrepiente de no ser madre.

Incluso, dijo en tono de broma que “menos mal no tuvo hijos” porque habría sido una mamá tóxica, relacionándolo con la relación que tiene con sus gatos.

“En cuanto a mis cualidades maternales, con los gatos soy una mamá tóxica, menos mal no tuve hijos… Me encanta que los haya criado Adriana, eso no hubiera sido una buena cosa (ser mamá). Me fascina ver a estos seres humanos tan bellamente levantados, entregados a la vida por esa persona que admiro tanto que es Adriana de Francisco”, reveló la Mencha.

Al preguntarle por sus sobrinos, la mujer dijo que aunque los ama, “no podría decir que son como mis hijos, porque jamás sabré qué quiere decir ser madre”, sin embargo, dice que le “enternece haberlos acompañado, poder conversar con ellos como mis amigos y ver las personas que son”.