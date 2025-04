Margarita Rosa de Francisco celebra su graduación profesional en su regreso a Colombia

Margarita Rosa de Franscisco es una conocida actriz colombiana, principalmente recordada por su participación en ‘El Desafío’ y ‘Café con aroma de mujer’. Sin embargo, luego de varios años sin venir a Colombia, Margarita regresó al país para celebrar su graduación profesional.

Si bien, la caleña cuenta con una experiencia de más de 20 años en la esfera audiovisual, su deseo por seguir aprendiendo ha estado más latente que nunca, tanto así que desde hace algún tiempo ingresó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde inició su carrera profesional en filosofía.

Hace pocos meses Margarita Rosa dio a conocer su tesis laureada, también dándole la oportunidad a sus seguidores de que vieran su trabajo.

Si bien, hace varios años la expresentadora del ‘Desafío’ se encuentra radicada en Miami, lo cierto es que regresó a Colombia haciendo parte del FICCI, donde llevó a cabo una charla, además de ofrecer diferentes entrevistas a medios de comunicación nacionales.

Pero, después de ello De Francisco siguió en Colombia y aunque se desconocía el motivo durante las horas de la mañana de este 26 de abril, compartió con sus seguidores que oficialmente tuvo su graduación presencial, estando por supuesto, acompañada de su pareja, con quien lleva varios años de relación y por quien se fue del país.

“Resulta que este 26 de abril nos graduamos 134 estudiantes en la ceremonia que a mí me toca, pero en todo el país 4.000 estudiantes en la Universidad UNAD. Una experiencia preciosa, universidad pública a distancia, donde se requiere mucho compromiso, mucho amor, donde se requiere practicar el aprendizaje autónomo en una gran medida. Hoy recibo el título de pregrado como profesional en filosofía. Yo me declaro principiante en filosofía, así que me graduo en eso esta mañana”, fueron las declaraciones que añadió Margarita Rosa de Francisco en medio de la emoción por este nuevo logro en su vida.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco no tuvo hijos?

Margarita Rosa de Francisco confesó en medio de diferentes entrevistas que no fue mamá porque sentía que este no era el plan que quería para su vida. Asimismo, la actriz resaltó que piensa que quizás no había sido una buena mamá, sin dejar de lado, que durante varios años se dedicó a otros proyectos.