La inesperada propuesta que recibió Juan Diego Alvira de una de sus fans

Juan Diego Alvira es un reconocido periodista y presentador colombiano. A lo largo de su carrera ha trabajado en diversos medios de comunicación como El Espectador, Citytv y Noticias Caracol, donde fue presentador durante varios años. En 2022, se unió a Grupo Semana por un breve periodo y posteriormente, en 2023, ingresó a Canal 1, donde actualmente lidera y presenta el programa ‘Sin Carreta’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Juan Diego Alvira confesó que tan difícil ha sido la crianza de su hija; dio consejos sobre lo más importante

El periodista con el paso de los años se ha ganado el cariño de los televidentes debido a su carisma y espontaneidad, lo que lo ha llevado a adquirir no solo una amplia acogida en la pantalla chica, sino también a través las redes sociales, donde termina siendo bastante activo, alcanzando actualmente más de un millón de seguidores.

Allí, recientemente, se encargó de divertir a sus fans, luego de que compartiera un video en el que sostiene una llamada telefónica con una de sus fans, donde ella le reitera: “Yo soy fan número 1 suya desde que estaba en Noticias Caracol (…) Aquí lo espero para invitarlo a almorzar en Marinilla, Antioquia (…) Lo invito a almorzar, usted solo me escribe por WhatsApp y almorzamos una chicharronada".

Ante el hecho, las risas no faltaron por parte de Juan Diego Alvira, quien reiteró: “Esa emoción no se imagina de una vez me hizo poner rojo (…) Hablando con una de mis seguidoras”. Cabe resaltar que sobre todo las amas de casa le han dejado claro su cariño y admiración al experiodista de Noticias Caracol, las cuales él, por supuesto, no evade y hasta las comparte a través de sus redes sociales.

¿Quién es el hermano de Juan Diego Alvira?

El hermano de Juan Diego Alvira es Luis Fernando Alvira Cortés, quien sería mayor que el experiodista de Noticias Caracol. Si bien, son pocas las apariciones que tiene Alvira por medio de sus redes sociales con el hombre, durante sus primeros años de vida compartió con él, contando con un sinfín de experiencias juntos, entre ellas, los juegos juntos, risas, discusiones.

El hermano de Juan Diego Alvira, de acuerdo con su perfil en la plataforma LinkedIn, adelantó un tecnólogo logístico, administración y gestión de empresas, general. Así como también un tecnólogo logístico: gestión logística de materiales y de la cadena de suministro.