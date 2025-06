Juan Diego Alvira reveló el secreto mejor guardado de su familia, “toxicidad en su máxima expresión”

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más conocidos en la televisión colombiana siendo parte de programas como CityTV, Noticias Caracol y actualmente sigue adelante con su propia producción ‘Sin carreta’ del Canal Uno y la ‘W Radio’. Además, el ibaguereño ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales, relatando varias historias de su vida y en medio de una de sus más recientes apariciones, Alvira contó el secreto mejor guardado de su familia.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: La inesperada propuesta que recibió Juan Diego Alvira de una de sus fans

Alvira hace más de 15 años está casado con Ana María Escobar, a quien desde que vio se convirtió en su amor platónico y años más tarde, nació el amor entre ellos, conformando posteriormente una familia junto a su hija, María del Mar, quien es lo más importante para ellos, pues no fue fácil quedar en embarazo.

Tras su salida ya hace más de dos años de Noticias Caracol, Alvira ha buscado reinventarse cuando de plataformas digitales se trata, donde además de dar su opinión frente a las diferentes situaciones que ocurren en el país, también deja al descubierto varios de los hechos que viven como familia y en medio de su más reciente aparición Claudia López tuvo que ver.

Pues, mientras que Juan Diego Alvira hacia parte de Noticias Caracol y en medio de las elecciones a la alcaldía de Bogotá, el periodista realizó sobre horas de la noche una entrevista a Claudia López, pero en medio de la misma recibió una llamada que no pudo evadir, siendo precisamente, la de su esposa, Ana María Escobar. Ante la vista de varios asistentes las risas no se hicieron esperar e incluso Claudia le dijo que era mejor contestar.

Ahora, en compañía de su esposa, Juan Diego Alvira volvió a sacar el tema a flote, donde él tiene una versión y el otra. Ana María Escobar fue la encargada de referirse en un primer momento asegurando: “Ese día me empezaron a decir tóxica, no hay derecho (...) Pues como dijo la candidata, primero, lo primero. Lo desafortunado para mí solo se ve un lado de la historia (...) Yo salía de trabajar, como las 7 p, venía por la Boyacá y lo que hacen todas las esposas cuando van en el carro, cómo estás, que has hecho, dónde estás y yo hice la llamada, había dos posibilidad que JuanDi no me contestaba o que no me contestara”.

“Que me hubiera pasado sino hubiera contestado ese llamada (...) Yo soy un tipo que con su esposa siempre se le contesta (...) La toxicidad en su máxima expresión”, fueron las declaraciones de Juan Diego Alvira en medio de risas.