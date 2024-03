¿Pullita para Semana y Caracol? Juan Diego Alvira reveló la hazaña que logró con su programa Sin Carreta

Uno de los periodistas más queridos de la televisión colombiana es Juan Diego Alvira. El tolimense ha logrado destacarse por su carisma y espontaneidad frente a las camaras, lo que precisamente le permitió ser parte de importantes medios de comunicación tales como Citytv, Revista Semana, Noticias Caracol y actualmente cuenta con su propio programa, el que siempre fue sueño ‘Sin carrera’ del Canal Uno con el que recientemente reveló la hazaña que logró´.

Aunque no ha sido un camino sencillo para el periodista ha buscado confirmar un equipo con las capacidades necesarias para hacer crecer su programa y ahora los frutos han dado cosecha para Alvira, pues a través de la cuenta de Instagram de ‘Sin carrera’ , el periodista mostró la celebración que tuvo con su equipo de trabajo.

“Vamos a marcar historia y a dejar huella. Este es el segundo brindis que hacemosporque anoche logramos un hito emocionante en nuestroo canal ‘Sin Carreta’, porque logramos alcanzar el record de 636.000 y tantos televidentes”, fueron algunas de las primeras declaraciones de Alvira en medio de su emoción.

Recomendados

Asimismo, el comunicador aseguró que esto se logró en un horario ferozmente competitivo, logrando casi un 7 en rating, casi 15 en search: “Una cosa barbara. Una hazaña”. En medio de la felicidad y de la emoción, Alvira aprovechó el momento para agradecer a quienes están detrás de su programa, pues según él, solo figura como presentador, además de destacar a los televidentes por su sintonia a diario.

Por lo pronto, Juan Diego sigue trabajando constantemente para su programa sea todo un éxito, pues son pocos los meses que lleva presente la televisión colombiana. Sin dejar de lado, su rol como creador de contenido siendo muy constante a través de su cuenta de Instagram y TikTok respectivamente.

¿Cuánto ganaba Juan Diego Alvira en Noticias Caracol?

Juan Diego Alvira confesó que llegó a ser parte de Noticias Caracol luego de que el informativo se interesara en su trabajo luego de ser parte de Citytv, sin embargo, dejó claro que al principio su sueldo no era el mejor:“Yo no ganaba mucho, ganaba decentemente, ni más faltaba. Me pagaban bien, no era el sueldo astronómico que algunos creen que porque sale en TV; esto no es como en Estados Unidos o en México, donde realmente los presentadores sí se enriquecen con los salarios que reciben mensual o anualmente”.

Para su sorpresa tiempo más tarde tuvo un aumento de sueldo, asegurando que aunque era bueno, no era una cifra muy alta y tampoco era el que más ganaba de Noticias Caracol.