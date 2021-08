En medio de una entrevista que hizo Blu Radio, Juan Diego Alvira enfrentó a la MinTic luego de que no le contestara al teléfono.

El periodista sorprendió a la ministra de las TIC en medio de una entrevista, que Néstor Morales le estaba haciendo para Blu Radio. Allí la saludó y le dijo que tenía una prueba que mostrarle.

En vivo y en directo para la emisora y el canal, Alvira le puso un video en donde Abudinen aseguraba que si no cumplía se iba para el cementerio.

Ante el video que publicó Noticias Caracol se ve la incomodidad de la ministra, quien intenta evadir la pregunta.

Juan Diego Alvira enfrentó a la MinTic luego de que no le contestara al teléfono

Cuando el presentador de Noticias Caracol le pregunta sobre si cumplió o no y le recuerda que no le quiso contestar el teléfono hace unos días, la ministra intenta responder evadiendo la pregunta. Sin embargo, Juan Diego le vuelve a preguntar y le pide que no se vaya por otros lados de la política.

“Ministra cumplió o no cumplió, responda”, le reitera Juan Diego Alvira, a lo que la Karen Abudinen le dice que no pudo cumplir porque precisamente estaban encima de los corruptos y por eso todo se atrasó con este escándalo.

Juan Diego Alvira por fin pudo encarar a Karen Abudinen, ministra de las TIC, en medio de una entrevista con BLU Radio…. Publicado por Noticias Caracol en Lunes, 30 de agosto de 2021

Recordemos que hace un par de meses la ministra en medio de una entrevista para el noticiero dijo que “si no cumplo le puedo decir a dónde me puede llamar, al cementerio”. Esta frase ha sido replicada varias veces, luego de que se conociera el escándalo de corrupción que explotó hace un par de días en su Ministerio.