Juan Diego Alvira arremetió contra ex ministra del Gobierno Duque ”Una mujer egocéntrica y poco formada”

Juan Diego Alvira arremetió contra ex ministra del Gobierno Duque

Juan Diego Alvira ha sido de esos periodistas que se han tenido bastante reconocimiento entre el público por la manera de contar las noticias, y por su interacción en las calles cuando salía a hacer labores de reportería en las calles. Pero tras su paso por Caracol, Revista Semana y ahora con su programa Sin Carreta en el Canal Uno, el periodista ha podido revelar ciertos momentos que llegó a presentar cuando fue parte del Canal Caracol.

Juan Diego Alvira confesó quien fue su personaje político más difícil de entrevistar

“Una de las más polémicas entrevistas fue la de la Ministra de las TIC Karen Abudinen. Una mujer que entrevisté dos veces. Cuando a entrevisté por primera vez no era todavía Ministra, era Consejera para las regiones del Gobierno de Duque. Cuando la entrevisté dejó mucho que desear. Me pareció una mujer egocéntrica, poco formada para hablar de los temas. Me decepcioné mucho. Pero después, cuando ya era Ministra de las TIC, super maravilloso programa (...) Se autocomprometió. Suele decir cosas e inventarlas por tratar de quedar bien. Mintió públicamente”.

En la sección de comentarios, los seguidores del periodista hicieron comentarios como “Juan Diego si es un periodista que está al lado de la gente, tengo la teoría que salió de caracol y después de Revista Semana, porque se dio de cuenta la clase de periodismo de bolsillo que manejan en esos medios”. Pero así como hubieron comentarios apoyándolo, hubo otros que cuestionaron sus palabras “Ella denunció y aún así la culpa, en cambio de quienes hicieron lo malo y lo admitieron no menciona una palabra”, ”Cuánto le habrán pagado a Juan Diego por hacer el trino sabiendo que la exministra Karen Abudinen no tiene nada que ver en el robo”.