Exparticipante de ‘Yo me llamo’ confesó la enfermedad que padece tras fuertes ataques en redes

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, pues temporada tras temporada su equipo de jurados conformado en este 2025 por César Escoal, Amparo Grisales y Rey Ruiz son los encargados de elegir al doble perfecto de su artista favorito, puliéndolo para la gran final del ‘reality’. Sin embargo, a lo largo de este camino son varios quienes termian siendo eliminados y hace pocos días, Kany García de ‘Yo me llamo’ mostró la enfermedad que desarrolló en el programa.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’, en medio de la tristeza, despidió a su “hermano” de la vida, “te extrañaremos por siempre”

El progama de entretenimiento de Caracol está a punto de llegar a su fin, donde solo uno de los participantes lograra llevarse el premio de los 500 millones de pesos, convirtiéndose además en el mejor imitador de la temporada. En medio de este camino, la más reciente eliminada fue, precisamente, la imitadora de Kany García, quein se destacó a lo largo del ‘reality’ con su nivel vocal, siendo bastante similar a la de la artista original, así como también cada uno de los detalles físicos con los que cuenta.

Sin embargo, esto no le alcanzó para seguir siendo parte de ‘Yo me llamo’. Tras su salida fueron varias las declaraciones expuestas por la imitadora, entre ellas la enfermedad que salió a flote debido a la presión que tuvo desde su audición:

“Me he tenido que retirar de redes porque me dio una dermatitis nerviosa por tanto odio de la gente. ¡Les pido que paren! Ustedes no me conocen. Revisen sus corazones”, fueron las declaraciones de ‘Yo me llamo’ Kany García con nombre de pila María Gabriel.

Cabe resaltar que no es la primera vez en que un participante de ‘Yo me llamo’ expone lo difícil que termina siendo participar en el programa, teniendo en cuenta las fuertes críticas y los comentarios negativos que se reciben.

¿Cómo es la relación de Melina Ramírez y Laura Acuña de ’Yo me llamo’?

La relación entre Melina Ramírez y Laura Acuña es de compañerismo y buena amistad, especialmente a raíz de su trabajo juntas como presentadoras en el reality show “Yo me llamo” de Caracol Televisión.

PUBLICIDAD

Aunque en redes sociales han surgido rumores de una posible rivalidad o enemistad, ambas han desmentido estas especulaciones. Melina Ramírez ha afirmado públicamente que su amistad con Laura es en serio y que, a pesar de ser “muy diferentes”, se complementan muy bien. Destacó que ambas son “seguras, profesionales y aman lo que hacen”, y que ella quiere mucho a Laura.