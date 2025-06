Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’, en medio de la tristeza, despidió a su “hermano” de la vida, “te extrañaremos por siempre”

Rey Ruiz Yo Me Llamo

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más reconocidos en el país, alcanzando una amplia acogida entre los televidentes, contando así con programas bastante famosos como lo son ‘Yo me llamo’, que cuenta con 10 temporadas al aire y durante su más reciente versión llegó un nuevo jurado como lo es Rey Ruiz, quien llegó a acompañar a Amparo Grisales y César Escola, ahora Rey Ruiz, en medio de la tristeza, despidió a su “hermano” de la vida.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: ¿Seguirá sus pasos? Hija de Jorge Alfredo Vargas, llegó a Caracol Televisión para mostrar su talento

Rey Ruiz terminó siendo una de las mayores sorpresas para los televidentes, luego de que se confirmara que una nueva figura ocuparía el lugar de Pipe Bueno, quien hizo parte del programa de entretenimiento en varias ocasiones. Lo cierto es que el ‘bombón de la salsa’ terminó cautivando al público y convirtiéndose en una de las figuras más queridas.

Si bien, el jurado de ‘Yo me llamo’ no suele ser tan activo a través de sus redes sociales, recientemente utilizó su cuenta de Instagram para referirse al dolor que enfrenta, siendo precisamente, la muerte de uno de sus grandes amigos a quien consideró como hermano, donde no dudó en expresar su tristeza:

“Hoy he perdido un hermano, un gran amigo, fueron muchos años unido al Príncipe “Jimmy Dawson” por una gran amistad y trabajo. Panamá perdió a un ser humano extraordinario, un gran defensor de la música, en especial de la Salsa y el Merengue. El mundo del espectáculo, la radio y TV de Panamá están de luto. A su esposa e hijo, un fuerte abrazo en tan duro momento. Te extrañaremos por siempre Jimmy. Súbelo“, fueron las declaraciones que añadió Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’, las cuales estuvieron acompañadas una imagen junto al hombre.

¿Cuántos hijos tiene Rey Ruiz de ’Yo me llamo’?

Rey Ruiz, jurado de ‘Yo me llamo’ tiene dos hijos, quienes son Laura Gabriela Ruiz Machado, fruto de su matrimonio con Sonia Machado. Laura Gabriela también es cantante y sorprendió a su padre en una emisión de ‘Yo me llamo’ al presentarse en el escenario.

Mientras que años después nació su hijo llamado Samuel, fruto de una relación fuera de su matrimonio con una colombiana. Samuel tiene actualmente unos 20 años y ha sido un tema público por el que Rey Ruiz ha dado explicaciones, defendiendo su paternidad y responsabilidades.