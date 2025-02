Melina Ramírez mostró a su compañero favorito en Yo Me Llamo; no es Laura Acuña, ni los jurados

Melina Ramírez, reconocida presentadora de programas como ‘Yo Me Llamo’ y ‘El Desafío’, se ha ganado el cariño de su público. En esta décima temporada de Yo Me Llamo, la presencia de la presentadora ha hecho las noches mucho más amenas, pero no solo para los televidentes, sino igual para sus colegas. En esta oportunidad, mostró la especial relación que tiene con el percusionista de la banda del reality.

Se trata de Rodny Paz, el percusionista del concurso que desde siempre se ha robado las cámaras por la energía que transmite para las pantallas. Rodny usa sus redes sociales para compartir parte de su trabajo, en esta oportunidad compartió una foto junto a Melina en donde se le ve bastante feliz y refleja parte de la amistosa relación que tienen en el programa.

Además de Melina, el percusionista tiene algunas fotos con Laura Acuña, en donde recibe siempre muy buenos halagos por su personalidad y el trabajo que hace en el concurso de imitación. En su fotografía, el percusionista comentó: "En el Templo de la imitación Yo Me Llamo con Melina Ramírez que bendición compartir contigo".

¿Cuál es el premio de la temporada de Yo Me Llamo?

El ganador de Yo Me Llamo en su edición 2025 recibirá un premio de 500 millones de pesos, además del reconocimiento como el mejor imitador de la temporada. Este título cuenta con el respaldo del jurado conformado por César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruíz. Sin embargo, en la gran final, la decisión final recae en los televidentes, quienes, a través de sus votos, eligen al participante que consideran más talentoso, demostrando así su apoyo desde el inicio del reality.