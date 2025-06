“Me he tenido que retirar”: Kany García de Yo Me Llamo reveló que su eliminación le causó grave enfermedad por estrés

El popular reality musical ‘Yo Me Llamo’ se acerca a su gran final, pero no sin antes generar una nueva controversia. En su capítulo número 100, la eliminación de la participante que interpretaba a la cantante puertorriqueña Kany García dejó al público con sentimientos encontrados. Su partida del escenario se dio en medio de una oleada de críticas y comentarios divididos en redes sociales.

La concursante, cuyo nombre real es María Ángel, reveló horas después del programa el impacto negativo que esta situación tuvo en su salud. Según explicó, los mensajes agresivos y el “odio de la gente” la llevaron a desarrollar una dermatitis nerviosa, una condición en la piel relacionada con el estrés. “Me he tenido que retirar de redes porque me dio una dermatitis nerviosa por tanto odio de la gente. ¡Les pido que paren! Ustedes no me conocen. Revisen sus corazones”, escribió María Ángel, visiblemente afectada por la situación, haciendo un llamado a la empatía y al cese de los ataques virtuales.

¿Qué pasó con Laura Acuña y el eliminado de Yo Me Llamo?

Laura en su etapa como presentadora del concurso de Caracol ha dejado ver varias pistas de su atracción física hacia el participante, siendo uno de los que tenía más estilo sobre el escenario al estilo del vocalista de The Doors. En varias oportunidades, las interacciones de ambos se llevaron gran protagonismo y muchos se preguntan sobre su relación actual con su esposo o si hay posibilidades de desarrollar este romance.

La reconocida presentadora Laura Acuña ha optado por un perfil más discreto en lo que respecta a su vida personal, especialmente tras una serie de rumores y especulaciones. Aunque no ha confirmado formalmente su separación de Rodrigo Kling, la distancia entre ellos parece ser evidente, marcando un cambio en su exposición mediática.