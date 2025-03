Rosalía de Yo Me Llamo reveló la grave enfermedad que le diagnosticaron tras el reality de Caracol

Yo Me Llamo leva ya diez temporadas tomándose las noches de los televidentes del canal y son varios los concursantes que han pasado para demostrar sus habilidades de imitación. Para la novena temporada del concurso, una de las participantes que más enamoró a los jurados como Amparo fue la imitadora de Rosalía. Ahora compartió en redes el problema que le ocasionó participar en este reality.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Martín Elías ‘la sacó barata’ a pesar de presentarse enfermo en la tarima de Yo Me Llamo

Su nombre real es Angeline Reyes y siendo tan joven llegó a una etapa avanzada del concurso de imitación con canciones como ‘Motomami’, ‘Pienso en tu mirá’ y ‘Despechá’, ahora está buscando su propia identidad como artista. En videos que compartió en redes sociales, dio a entender que tuvo varios problemas emocionales tras despedirse del concurso.

Ahora afirmó para sus seguidores: “el cuerpo somatiza las emociones. En el segundo vídeo estaba apenas en proceso de diagnóstico de Celiaquía, por lo tanto, estaba inflamada porque no sabía que mi cuerpo no estaba tolerando el gluten”.

Además, a imitadora confesó que no solo por su enfermedad estaba pasando un mal momento de salud, se le sumaron otras condiciones emocionales que somatizaron en su cuerpo: “Pero todo eso es una combinación de celiaquía y estrés, ya que también los doctores me decían que se puede retener líquidos por vivir situaciones de alto estrés. Ahora me encuentro mejor, pero siento que no puedo ocultar lo que he vivido y en parte estoy aprendiendo a sanar”.

¿A qué se dedica actualmente la imitadora de Rosalía?

Actualmente, sigue con su tarea de conocer su identidad y ha lanzado algunas canciones, sumado a que como se muestra en sus redes sociales, parte de su trabajo como artista y compositora.

Muchos de los seguidores del canal han celebrado que haya cumplido sus sueños como artista, además de recordar lo querida que era por Amparo Grisales.