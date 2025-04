Amparo Grisales ‘le cantó la tabla’ al nuevo jurado de ‘Yo me llamo’, “cállate, estoy hablando yo”

Amparo Grisales fue criticada por fuerte comentario a participante de ‘Yo Me Llamo’

‘Yo me llamo’ llegó en su décima temporada con un nuevo grupo de imitadores, quienes se encargan fase tras fase de demostrar su talento, tomando como eje principal a su artista favorito. Teniendo en cuenta que los jurados de Caracol Televisión desde el primer capítulo están en la búsqueda de encontrar al doble perfecto, quien se llevará la suma de 500 millones de pesos, pero la gran final estará a cargo de los televidentes. Ahora, le dieron inicio a la nueva temporada ‘Yo me llamo Mini’, donde Amparo no se aguantó la llegada del nuevo jurado y ‘le cantó la tabla’.

Una de las grandes sorpresas tuvo que ver con la llegada de ‘Yo me llamo Mini’, donde los niños han sido los principales protagonistas, pues cada uno de ellos se ha encargado de mostrar su talento imitando a su artista favorito, donde los 21 imitadores originales serán los encargados de ser sus principales tutores.

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa, pues también existe un nuevo jurado como lo es Aurelio Cheveroni, el recordado personaje de ‘Club 10′, quien se terminó ubicando en el panel de jurados y junto a Amparo Grisales, donde sus diferentes declaraciones no se hicieron esperar, luego de que Rey indicara que ahora tendrán un nuevo reto mientras que ‘La Diva’ aseguró: “Aguantarnos a este”. “¿Cuál maestreo?“, ”¿Cuál maestro? Cuidadito lobito, cuidadito porque después no te quiero ver con el rabo entre las patas", “Cállate, estoy hablando yo”. “Estudia cuando llegues acá, estudia”.

Luego, durante la presentación de la pequeña que llegó a imitar a Gloria Trevi, Amparo lo mandó a callar, luego de que hiciera un chiste con respecto a la edad de Grisales, situación que ya no le afecta, sin embargo, busca que esto no se haga en su presencia.

Para muchos de los televidentes ahora las diferencias serán entre Amparo Grisales y Aurelio Cheveroni, pues así se mostró durante este primer capítulo de la nueva etapa de ‘Yo me llamo’.