Altafulla, de ‘La casa famosos’, confesó ya le presentó a Karina a su expareja, ¿la aceptó o no?

‘La casa de los famosos 2′ llegó a su fin durante la noche de este 9 de junio dejando como ganador a Andrés Altafulla, quien obtuvo el mayor porcentaje de los votos en Colombia, dejando a Melissa Gate en segundo lugar. Sin embargo, varios rumores apuntaron a que Altafulla tenía una pareja fuera del ‘reality’ y ahora, el ganador confesó

Para muchos de los televidentes el triunfo de Altafulla terminó siendo toda una sorpresa, luego de que Melissa Gate demostrara a lo largo del ‘reality’ superioridad en cada una de las votaciones. Sin embargo, Altafulla logró quedarse en el corazón de los colombianos.

Después de la celebración por su triunfo, Altafulla siguió adelante con la visita a algunos medios de comunicación, en primer lugar a los matutinos del Canal RCN, entre ellos ‘Buen día Colombia’, donde expresó que sigue con su relación con Karina García e incluso que ya se la presentó a su expareja, la mencionada, Rochy, de quien aún son desconocidos varios detalles.

“Para que sepan, yo tenga esa ex de la que hablé en el programa y ayer cuando salí del programa, de ganar estaba con Kari, lo primero que hicimos fue llamarla por videollamada y presentarle a Karina. Lo primero que le dijo Rochy a Kari fue ‘bien, bacano que estén juntos y no joda te faltó un poquito de verraquera para contestar a esas peladas que te jodieron tanto’ y me dijo cuando vengas con Karina para Barranquilla me dices para pasar", fueron las declaraciones expuestas por parte de Altafulla.

¿Altafulla de ‘La casa de los famosos’ está casado?

Durante el ‘reality’ se hicieron virales algunas imágenes de un supuesto matrimonio en el que muchas aseguran que se trata de Rochy, por supuesto, en compañía de Altafulla. Ante la viralización de las mismas, una de las implicadas salió a aclarar lo sucedido, dejando claro que no es Rochy sino Ashly Fadul, quien reiteró que no fue un matrimonio real, sino la grabación de un video musical añadiendo las respectivas pruebas.

“Hoy amanecí casa en todas las redes, oigan, quiero decirles que sí, me casé con Altafulla por allá en el 2021 para un video musical, el cual yo fui la protagonista. No saquen todo de contexto, les voy a mostrar unas imágenes donde se ve el camarógrafo grabándonos a nosotros (…) Pueden ver el video oficial de la canción, se llama ‘Enredos’.