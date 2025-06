Melissa Gate paró más de una entrevista en radio por preguntas sobre Altafulla: “Estoy mamada, cansada”

El pasado 9 de junio llegó a las pantallas de la televisión colombiana la gran final de ‘La Casa de los Famosos’ después de 135 días de competencia con una dinámica semanal. En ella, los famosos debían pasar por pruebas de liderazgo, presupuesto y salvación, como grupos debían apoyarse unos a otros. El formato logró ganarse un amplio público, en parte la difusión de lo que sucedía en medio de redes sociales.

A pesar de que muchos dieron por sentado que Gate sería la ganadora, para la sorpresa de muchos, en las últimas semanas Altafulla se fortaleció para luego convertirse en su competencia principal y que finalmente le arrebataría la corona. En esta segunda temporada, Andrés Altafulla se consagró como el ganador con un 51,84% de los votos, superando a Melissa Gate, quien obtuvo el 44,81%. En tercer lugar, quedó Emiro Navarro, con un 2,01%, y en cuarto lugar, La Toxi Costeña, con un 1,34% .

Melissa Gate advirtió que no irá a entrevistas en algunos medios de comunicación

Como de costumbre, los famosos al salir del reality debían hacer toda una gira de medios, esto no fue la excepción para Melissa, La Toxi y Emiro, que los tres juntos pasaron por La Mega. Allí todo marcho bien e incluso Emiro aprovechó el espacio para expresar su preocupación ante la violencia que están teniendo los fandoms, pues su abuelo fue atropellado y tuvo que ser operado.

Ahora, Melissa no se aguantó más y durante entrevista con Radio Uno frenó a los periodistas del lugar por cuestionarla sobre la relación con Altafulla y Karina García. Gate les dijo que prefería irse a hablar de ese tema, teniendo en cuenta que hay asuntos más delicados que eso.

Lo mismo sucedería en su paso por Alerta Bogotá, cuando volvieron a preguntarle por el barranquillero, por lo que les respondió de forma contundente: “Yo la verdad estoy mamada, cansada de todos los medios de comunicación, que lo único que tienen por preguntarme es por Altafulla. Mañana seguramente él vendrá a dar entrevistas, pueden preguntarle a él. Porque yo no sé nada de la vida de él, a mí no me importa, él ya es el ganador. ”