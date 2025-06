Esta es la verdad detrás del supuesto matrimonio de Altafulla, de ‘La casa de los famosos’

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país, pues durante sus dos temporadas se ha encargado de entretener a los televidentes con ‘La casa de los famosos’ y por ende, cada uno de los participantes que llegar a formar parte de la casa, donde las amistades, peleas y alegrías están más que presentes. Sin embargo, en redes sociales se viralizaron imágenes de Altafulla, pero ahora se conoció la verdad detrás de su supuesto matrimonio.

Uno de los participantes más polémicos con el paso de los días ha sido Altafulla debido a las diferentes confrontaciones protagonizadas con varios de sus compañeros y su evidente deseo de que salga de la competencia. Si bien, en las redes ha recibido un claro apoyo, también han salido a la luz diferentes situaciones entre ellas e incluso mencionadas por el amor por Rochy.

Sin embargo, en medio de sus diferentes declaraciones de amor, se conocieron unas fotos de matrimonio en el que muchas aseguran que se trata de Rochy, por supuesto, en compañía de Altafulla. Ante la viralización de las mismas, una de las implicadas salió a aclarar lo sucedido, dejando claro que no es Rochy sino Ashly Fadul, quien reiteró que no fue un matrimonio real, sino la grabación de un video musical añadiendo las respectivas pruebas.

“Hoy amanecí casa en todas las redes, oigan, quiero decirles que sí, me casé con Altafulla por allá en el 2021 para un video musical, el cual yo fui la protagonista. No saquen todo de contexto, les voy a mostrar unas imágenes donde se ve el camarógrafo grabándonos a nosotros (…) Pueden ver el video oficial de la canción, se llama ‘Enredos’.

Así que bueno, la gente habla sin saber, por favor verifiquen antes de divulgar alguna información. Lo que yo me he reído con todo lo que me han enviado, me han comentado, de verdad“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Ashly Fadul.

Carla Giraldo se despidió de ‘La casa de los famosos’

Hace pocos días, el Canal RCN anunció que la gran final de ‘La casa de los famosos’ se dará el próximo 10 de mayo y los televidentes conocerán a quien se llevará el premio de los 400 millones de pesos. Ante esta situación, las palabras por parte de Carla Giraldo a través de sus redes sociales no se han hecho esperar asegurando:“Hoy me levanté melancólica… Si anoche te extrañé Marcelo Cezán no me imagino el resto de meses después de que termine esta temporada de ‘La casa de los famosos’. ¡Te adoro Edgar, gracias por tu amor, disciplina, sonrisas y consejos! Contigo la vida es más bonita"