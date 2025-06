¿Altafulla es novio de ‘Guajira’ de ‘El Desafío XX’? Esto dijo la ganadora del reality de Caracol

El próximo 9 de junio Colombia conocerá el nombre de la celebridad que apagará las luces del set de ‘La Casa de los Famosos 2′, y uno de los favoritos es el cantante Altafulla, hombre al que, recientemente, le han puesto varias parejas más allá de Karina García; dentro de ellas la exparticipante de El Desafío, ‘Guajira’. Esto dijo la superhumana al respecto.

PUBLICIDAD

Kelly Ríos ha estado en boca de muchos desde que salió victoriosa de la edición ‘XX’ del reality de Caracol en septiembre del año pasado, pero por cuestiones más allá de su destacada actuación, ya que su vida sentimental ha despertado un gran interés y más con los rumores que indican que mantiene una relación sentimental con Kevyn Rua.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Ellos son los exparticipantes del ‘Desafío’ que le pusieron punto final a su relación tras pocos meses de vivir juntos

Kevyn y Guajira El Desafio Tomado de: @kellyrios27

Aunque ella ha desmentido esto en varias ocasiones, recientemente le inventaron un nuevo pretendiente, Altafulla, todo esto mientras realzaba una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores. ‘Guaji’ dejó claro que son solo amigos con las siguientes palabras:

“Esta pregunta está como 200 veces. ¿Solo porque nos seguimos? No, somos amigos de toda la vida, no los ‘Best friends forever’, pero si hemos coincidido varias veces y hemos hablado desde antes de todo esto", expresó.

Guajira Instagram

Cabe recordar que Ríos también dejó en claro hace algunas semanas que no aceptaría entrar a la próxima edición de LCDLF, todo esto basada en los valores que le dieron en su casa: “A mi mami no le gusta eso. Ella escucha ese nombre y le da algo, me hace recordar que aún hago lo que ella diga y que me sigue cuidando como cuando tenía 6 años. La preparé para ese momento, le prometeré que no voy a pelear con nadie y tal vez no lo piense”, manifestó en su momento.