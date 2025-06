“Altanera y grosera”: Presentador de ‘Buen día, Colombia’ mostró su molestia ante comportamiento de Melissa Gate

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento transmitido por el Canal RCN, que ha logrado adquirir una amplia visibilidad con el paso de los meses, pues su segunda temporada está a punto de llegar a su fin, donde solo uno será el ganador de los 400 millones de pesos. Sin embargo, las diferentes situaciones que se viven dentro del ‘reality’ han dado de que hablar, pero los presentadores de algunos programas no pasan de largo y en medio de una de las transmisiones de ‘Buen día Colombia’ uno de los presentadores mostró su descontento por Melissa Gate.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Karina García, de ‘La casa de los famosos’, confesó las consecuencias que le dejó el reality, “estoy enloqueciendo”

La semifinal del programa de entretenimiento ha traído consigo diferentes críticas e incluso ataques entre los mismos participantes. Pero, con la llegada de los jefes de campaña, el ambiente ha estado aún más tenso, sobre todo con Karina García, Melissa Gate y Yina Calderón.

Pues, mientras que los participantes se arreglaban para los respectivos debates, Melissa entró al cuarto de Montoc y tomó la paleta de sombras que tenía Karina sobre sus piernas asegurando que la necesitaba, pero ya se la devolvía. Ante el hecho, Karina siguió a Melissa, pero para acusarla con el jefe, ante una falta de respeto.

Sin embargo, esta situación no terminó allí, pues García terminó usando las cámaras para quejarse ante lo sucedido, donde Yina Calderón no se aguantó y resaltó que Melissa en ningún momento la había tratado mal, pidiéndole que dijera la verdad, sin tratar de figurar, pues ya habían salido del ‘reality’. Además que sacó a flote que no ha pagado el vestido que usó en unos recientes premios, donde los dueños de la marca expusieron el tema a través de sus redes sociales.

Todo indicaría que Melissa Gate escuchó las quejas de Karina García, lo que trajo consigo que regresara al cuarto de Montoc y pusiera con fuerza y molestia la paleta de sombras sobre el tocador.

El mencionado momento fue comentado por los presentadores de ‘Buen día Colombia’ quienes estuvieron de acuerdo en que no era la forma de regresar las cosas, pero que tampoco Melissa había tratado mal a Karina en ningún momento. Sin embargo, quien tampoco ocultó su molestia de Andrés López, tildando a Melissa de altanera y grosera ante su reacción con la exparticipante.