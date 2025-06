Amparo Grisales confesó si maneja un personaje dentro de ‘Yo me llamo’, “uno tiene que asumir”

Amparo Grisales es una actriz, quien cuenta con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento, siendo parte de producciones como ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ y por supuesto, su destacada participación en ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión y ahora ‘La diva colombiana’ confesó

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Exesposo de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’ retrató la belleza de ‘La Diva’ y generó comentarios

En medio de su aparición en ‘Yo me llamo’ Grisales ha sido blanco de críticas, pero también de diferentes muestras de cariño por parte de los televidentes. Sin embargo, este no ha sido el único proyecto en el que se encuentra vigente, pues hace pocos meses estrenó la serie de ‘Cosiaca’ en la que participe bajo la producción de Teleantioquia, por ende, en entrevista con el medio de comunicación se refirió a las diferentes situaciones que ha vivido, entre ellas, las palabras del gobernador.

La periodista resaltó que todo el mundo ante la llegada de Amparo a Medellín le preguntaban si era creída, amable, espontánea, entre otros, mientras que ‘La Diva Colombiana’ no se quedó atrás y resaltó: “Lo más chistoso es que el gobernador me dijo ‘ay, es que yo pensé que usted era muy brava’. Claro, lo que pasa es que en televisión ven una franja de uno que digamos, a veces son personajes que uno tiene que asumir.

Por ejemplo, en ‘Yo me llamo’, yo soy jurado y me toca ser fuerte porque este es uno de los pocos ‘realities’ en los que son empíricos los artistas y que están en una escuela durante cuatro meses. Entonces no es lo mismo con ‘La Voz Kids’ o personas que vienen ya profesionales (…) Una escuela donde uno les dice, cantaste horrible, ese pelo no, pero mira, es como los haters de las redes (…) La gente piensa eso, pero la gente que conoce el programa cuando les digo cosas lindas y cuando llegan a los primeros lugares después de haberles dado, es eso, guiarlos, que consigan la voz, la impronta. No es que sea fuerte, es que toca así para que rindan y se esfuercen, para que después lleguen a estar dentro de los finalistas", fueron las declaraciones expuestas por parte de Amparo Grisales.

¿Por qué Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’ no tuvo hijos?

Amparo Grisales ha sido muy abierta sobre su decisión de no tener hijos. Las principales razones que ha manifestado son la prioridad en su carrera, pues desde muy joven se dedicó de lleno a su carrera en el entretenimiento, la cual le apasionaba y demandaba mucho tiempo y dedicación. Sentía que ser madre en ese momento no encajaba con su ritmo de vida y sus aspiraciones profesionales.

Asimismo, la integrante de ‘Yo me llamo’ confesó que tuvo miedo a la maternidad en su juventud, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene el tener un hijo a nivel personal, social y económico.