Cosiaca, la serie de la que hace parte Amparo Grisales junto a un prestigioso elenco de actores colombianos

Teleantioquia traerá el próximo 25 de mayo la serie Cosaica inspirada en un célebre personaje antioqueño del siglo XIX conocido por su ingenio, picardía y habilidad para contar historias. Para esta producción se eligió un elenco bastante prestigioso con caras conocidas por la televisión nacional, siendo pensada para toda la familia, combinando humor, emoción y una profunda conexión con las raíces antioqueñas.

PUBLICIDAD

Puede leer: La relación sentimental que tuvo Amparo Grisales con Chayanne

Dentro del elenco se encuentra Jhon Alex Toro lidera junto a Robinson Díaz, la diva de la Televisión Amparo Grisales, Santiago Alarcón, Marcela Mar, Patricia Grisales, Luis Eduardo Arango, María Cecilia Botero, Vicky Hernández y Ramiro Meneses. La esperada producción se estrenará en el marco de la celebración del canal regional por sus 40 años al aire.

Con esto, una vez más Grisales se le mide a la actuación, rol que no hacía desde 2019, cuando participó en la segunda temporada de ‘Las Muñecas de la Mafía’ donde interpretó a Lucrecia Rivas y ahora regresa con Cosiaca donde interpretará a Doña Francisca que se convierte en el amor plátonico de Cosiaca.

La serie cuenta con 12 capítulos y llegará el domingo 25 de mayo a las 7:30 p. m. por la señal principal de Teleantioquia, con repetición los jueves a las 8:00 p. m.

El vestido de 15 años de Amparo Grisales y la moda circular

Durante una emisión de ‘Yo Me Llamo Mini’, Amparo llamó la atención por un vestido azul que lucía, el cual era de sus 15 años y del que Rey Ruíz no dudo en preguntar. “Este es mi vestido de mis 15 años, o sea que tiene 50 y pico de años” expresó entre risas. La historia es esta, Ana Mojica, una estupenda y maravillosa actriz, tenía una boutique, me costó 500 pesos, pero de esa época. Tanto que lo pagué en cuotas, era un montón de plata" expresó Grisales, para después recalcar la importancia de la moda circular.

“Me han dicho que si repito vestidos, una que otra vez, porque los guardo con un amor. Yo adoro la moda, entonces hay vestidos que son únicos y no los voy a volver a encontrar, por lo que los guardo muy bien y los uso en alguna temporada” indicó Amparo.