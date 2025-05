Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, confesó que Rey Ruiz le quitó la novia a César Escola, ¿de quién se trata?

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión en el que el grupo de exigentes jurados conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz pretenden encontrar al doble perfecto de su artista favorito y que será el ganador de los 500 millones de pesos.

El programa luego de finalizar su fase ‘Yo me llamo Mini’ que fue bastante aplaudida por el público, retomó la principal competencia y la exigencia evidentemente ha estado mucho más presente en medio de los participantes que quedan en competencia, pues cada detalle a nivel vocal y físico les juega en contra o a favor.

Sin embargo, el buen ambiente también está presente a lo largo de la competencia y muestra clara de ello es que durante la más reciente transmisión de ‘Yo me llamo’, los chistes no faltaron, pues una de las imitadoras como lo es Paquita, la del barrio, llegó al escenario para interpretar ‘Pa’ todo el año’, pero desde un inicio Escola se percató que estaba quedada en la canción en cuanto a la melodía interpretada por la banda, recibiendo así varias críticas por parte de los jurados, quienes le pidieron ‘ponerse las pilas’.

Además, Amparo Grisales resaltó que los errores están latentes en ‘Yo me llamo Paquita, la del barrio’, cuando las canciones de despecho no están presentes. Pero, a pesar de las críticas, quien terminó siendo un caballero con la imitadora fue Rey Ruiz, quien llegó hasta el escenario para levantarle el pañuelo que había caído en el suelo y destacar que cantó bonito.

Ante el hecho ‘La Diva Colombiana’ no guardó silencio y aseguró: “Ahora le quitó la novia a Escola (…) El caballero fue y le recogió el pañuelo, parecía Romeo y Julieta". Mientras que la imitadora de Paquita, la del barrio, aseguró que Escola ya no la quería, pero Grisales no guardó silencio y reiteró: “Es que cuando estás desafinada y pérdida no te queremos”.

¿Por qué Aurelio Cheveroni salió de ‘Yo me llamo’?

Aurelio Cheveroni salió de ‘Yo me llamo’ hace pocos días, pues fue contratado como nuevo jurado durante la etapa de ‘Yo me llamo Mini’, donde los menores eran los principales protagonistas, sin embargo, ante la final de la misma Caracol decidió no seguir contando con su presencia a pesar del pedido de los televidentes.