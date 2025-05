Exesposo de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’ retrató la belleza de ‘La Diva’ y generó comentarios

Amparo Grisales es una actriz y modelo colombiana que ha consolidado una carrera de más de 25 años en la pantalla chica, siendo principalmente recordada por producciones como ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘En cuerpo ajeno’, entre otros. Sin embargo, el ‘reality’ que la ha consolidado ha sido ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, estando presente actualmente con los jurados Rey Ruiz y César Escola. Pero, recientemente, el exesposo de ‘La diva’ terminó retratándola en uno de sus cuadros.

¿Quién es el exesposo de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

El exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ es Germán Tessarolo, un hombre de nacionalidad italiana que meses luego de su nacimiento sus padres tomaron la decisión de radicarse en Argentina. El exesposo de la jurado de ‘Yo me llamo’ se dedicó a la pintura, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de Argentina en este ámbito, pues heredó algunos de los talentos de otros de sus familiares, entre ellos su bisabuelo.

Tessarolo se robó el corazón de Grisales a la edad de 14 años, mientras que él contaba con 26 años de edad para ese momento. “Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó, fue en mí y me casé”, fueron algunas de las declaraciones dadas por Amparo Grisales para la revista ‘Bocas’.

¿Cómo fue el reencuentro de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’ con su exesposo?

Hace pocos días, Germán Tessarolo compartió, a través de sus redes sociales, un corto video en el que se encargó de mostrar que se encontraba con Amparo Grisales, quien llegó a su estudio de arte, donde en esta ocasión ‘La Diva’ terminó siendo su modelo especial, buscando realizar su retrato.

Luego de un buen tiempo realizando este trabajo, Germán buscó pulir cada detalle, demostrando así su profesionalismo, donde las muestras de cariño no se hicieron esperar por parte de Amparo Grisales demostrando así que más allá de que su matrimonio no haya funcionado, cuentan con una buena amistad.