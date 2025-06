Amparo Grisales habría sido expulsada de reconocida peluquería en Bogotá por reprochable comportamiento

Para nadie es un secreto que la farándula colombiana acude a centros de belleza para poder potencias su imagen, una de las tantas opciones estéticas que existen es la peluquería. De esta última categoría, Franklin Ramos es un estilista y asesor de imagen de los más reconocidos de país y en una entrevista reveló detalles de la relación que tiene con otros famosos.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Amparo Grisales confesó que Rey Ruiz le quitó la novia a César Escola, ¿de quién se trata?

En una entrevista con Eva Rey, el peluquero y asesor de imagen reveló algunos detalles de los servicios que ofrece en su peluquería y afirmó que le ha negado prestárselos a algunas famosas, mencionando a la ‘Diva de Colombia’ por lo que muchos señalaron a Amparo Grisales.

“A la diva de Colombia, una mujer que habla mucho de espiritualidad. He echado a muchas mujeres de mi espacio porque sobrepasan el límite de lo que es el respeto a otra persona, yo tengo una empleada que amo y la empezó a tratar mal. Le pedí el favor de que se fuera y empezó a decir que su dinero valía, volvió y la recibí con los brazos abiertos”, afirmó Fraklin Ramos.

Aunque el estilista no reveló el nombre, muchos asumieron que hablaba de Amparo Gripales por el tema de la espiritualidad y además el título de ‘Diva de Colombia’ que le han atribuido a lo largo de los años.

¿Quién era el esposo de Amparo Grisales de Yo Me Llamo?

El exesposo de la reconocida jurado de ‘Yo me llamo’, Amparo Grisales, es Germán Tessarolo, un destacado pintor de nacionalidad italiana. Meses después de su nacimiento, los padres de Tessarolo decidieron establecerse en Argentina, país donde él desarrollaría su talento artístico. Germán se consolidó como una de las figuras más representativas de la pintura argentina, heredando habilidades de sus ancestros, incluido su bisabuelo.

Tessarolo, quien en ese entonces tenía 26 años, conquistó el corazón de Amparo Grisales cuando ella apenas contaba con 14 años. En una entrevista para la revista, Amparo reveló los detalles de su unión: “Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un superartista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó, fue en mí y me casé”. Esta declaración ilustra la temprana y apasionada decisión que llevó a la “Diva” a contraer matrimonio con el artista.